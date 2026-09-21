Брутална разправа обеща премиерът, ако някой от администрацията му иска да корумпира бизнеса (Обзор)

Радев обяви изискванията към предприемачите: да спазват ангажименти и срокове, да работят качествено и да си плащат данъците

Изработихме механизъм да контролираме себе си, каза той пред американски компании

Всеки опит на държавен служител да корумпира ще бъде посрещнат от брутална разправа. Това гарантира премиерът Румен Радев в понеделник по време на закуска на членовете на Американската търговска камара у нас с правителството. Тази среща е традиционна, но първа за кабинета на “Прогресивна България”.

Обратното - подкрепата на правителството, ще срещне всеки бизнес, който работи прозрачно, чисто, спазва сроковете и изискванията за качество и си плаща данъците. “Това е всичко, което искаме”, отсече Радев.

“А ако някой от вас бъде приближен от представители на администрацията или на местната власт с някакви други искания,

моля да намерите

начин да се

свържете с мен”,

призова компаниите Радев.

Два стълба в управленската програма очерта пред американския бизнес премиерът. Първият е разграждане на олигархичния модел, а вторият - ускоряване на икономическото развитие.

По повод спекулациите, че управляващите вече са обявили олигархичния модел за приключен, Радев каза: “Не, не сме”. Била изпълнена само първата точка - отстраняване на олигархията от политическата власт - тя вече не диктува по телефона и пряко какво да прави българското правителство.

В момента се работи по втората - да бъде отстранена от достъпа до публични ресурси. “Мога да кажа, че вече го правим много успешно. Прекратяваме компрометирани обществени поръчки, преразглеждаме други, правим ревизия. Това, което залагаме в бюджета за следващата година, е наистина да ограничим такъв достъп, защото така ги изхвърляме от възможността да оказват влияние в нашия обществен и икономически живот”, обясни министър-председателят.

Той подчерта, че правителството работи с партньорски служби за установяване на активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, които са в разрез със закона. “Имаме вече успехи. Оповестихме данните за полети от други държави с други лицензирани въздушни оператори, на това повече няма да се спирам, но това са факти. Има документи, фактури, плащания, преводи. Всичко е в прокуратурата и това е само първата стъпка”, съобщи Радев.

Тази сложна по думите му операция щяла да се води на широк фронт, за да бъдат обхванати повече подставени лица. Според Радев

политици и влиятелни личности

работели чрез подставени лица

Правителството му не се концентрирало само върху пресичането на практики, които са изсмуквали публичния ресурс в миналото, а създавало механизми, за да не е възможно повторно завладяване на институциите.

“Не го правим, за да установим миналото, правим го, за да проверяваме всекидневно какво става в нашето управление”, увери премиерът. И отрече твърденията, че един олигархичен модел се сменя с друг. Напротив - създавали система, за да контролират сами себе си. Да контролираме собствените си министри, администрация, институции пред очите на българите, уточни Радев, визирайки системата СИГМА.

Сега всяка поръчка, която минава през Агенцията за обществени поръчки, е моментално в тази система и се виждат всички връзки. “Всъщност съвсем

скоро ще публикуваме и следващото ниво

за свързаните лица

и така продължаваме с автоматичните проверки за изкуствено завишени цени при заданията за обществените поръчки. Това се отнася и до вътрешноведомствените трансфери, които не минават през Агенцията за обществени поръчки”, обясни още премиерът.

Ако ние не успеем да се преборим с този модел, усилията на бизнеса да тика България напред ще бъдат силно ограничени, заяви Радев.



Пред бизнеса от САЩ Радев обяви смяна на модела ­ от

потребление и заеми към агресивни инвестиции и растеж

Много бързо ще повишим БВП и ще изведем

икономиката ни на друга орбита, убеден е той

МАРИЯНА БОЙКОВА

Ускорен икономически растеж, основан на висока производителност, икономика на знанието и повишаване на конкурентоспособността. Плюс агресивно привличане на инвестиции и подобряване на инвестиционния климат и икономическата среда, за да се повиши активността на бизнеса.

Това са основите за промяна на икономическия модел, които очерта премиерът Румен Радев на традиционната среща с членовете на Американската търговска камара. Само през миналата година стокообменът със САЩ е нараснал с 40%.

“Ако го направим, много бързо ще повишим БВП и ще изведем икономиката на страната на друга орбита”, увери Радев. Той

описа като изчерпан и без

добавена стойност

досегашния модел, основан на потребление, преразпределение, големи и безразборни заеми, с които се покриват социални плащания, и евтин труд.

Радев обясни на американския бизнес, че стартът на правителството му е бил труден заради натрупаните с години управленски дефицити и липса на ясна визия и стратегия за развитие на България. Добави, че в резултат у нас има слаб управленски капацитет, задълбочаване на неравенствата, ограничена икономическа активност, спад на инвестициите, на индустриалното развитие и на производството, както и на експорта.

Трябва ни нов модел, категоричен е премиерът. Очерта и приоритети на кабинета за постигането му: “Ще изграждаме стратегическа инфраструктура и където нямаме възможност за финансиране с публични средства, ще заложим на публично-частни партньорства и концесии”.

Така министър-председателят вижда възможност да започне изграждането на ключови пътни и железопътни артерии, за да се развиват всички региони и да се решават демографските проблеми. Като източници на финансиране Радев посочи капиталовите пазари и набирателните фондове, което по думите му ще отключи инициативността на частния капитал.

Премиерът обаче посочи и основният проблем - липса на проекти.

“И да искаме сега да обявим търг за концесия на която и да е нова магистрала, не можем, защото нямаме и сантиметър, проектиран по нея

А трябва да има подробен устройствен план, екологични оценки, отчуждаване, строителни разрешителни”, изброи Румен Радев. Затова е дал зелена светлина на министъра на регионалното развитие и благоустройството да назначава колкото хора са нужни - проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, и то без ограничения, за да могат да бъдат разработени проектите и най-късно до 1 година търговете да са обявени. А когато това стане, правителството ще покани за участие за магистрали, пътища и пристанища големи компании като американската “Бехтел”.

Пред представители на американския бизнес Радев подчерта още, че неговото правителство е извело инфраструктурните проекти на терена на европейската и глобалната политика като част от големите паневропейски и трансконтинентални коридори.

“Затова и България беше сред малкото страни, посочени изрично в доклада на президента на Европейската комисия, че именно тук ще бъде срещата на върха на най-високо политическо равнище на всички държави от така наречения Среден Транскаспийски коридор, свързващ Европа с Централна Азия и Кавказ”, даде пример той, визирайки речта на Урсула фон дер Лайен от миналата седмица.

Радев съобщи, че на дневен ред е и друг коридор - плод на сериозните геополитически сътресения: “Той започва от държавите от Залива - сухопътен коридор, железопътен, отново през България”. А цитираните от него коридори засягали не само Европа, но и САЩ.

Така по думите на премиера страната ни се превръща в

център на разговора за

бъдещето на Европа

- и с географското си положение, и с активната си външна политика. Според Радев всичко това е резултат от проактивна политика и работа всеки ден с европейските институции.

На форума той акцентира също, че догодина започва строителството на един от най-големите индустриални паркове в Европа - за производство на сателити при бившето военно летище при Доброславци от “ЕндуроСат”. Даде тази инициатива като пример за сътрудничество между бизнеса и държавата.

Акцентира и върху потенциала в отбранителната индустрия - български фирми вече работят с американски партньори за системи за защита от дронове, за производство на дронове, в сферата на оптическите решения и други.

“Време е да дойдат американски инвеститори във фабрики за изкуствен интелект, дейтацентрове, роботика, мехатроника, полупроводници. Имаме предпоставки да го направим”, обобщи премиерът.

Готови сме да пренасяме

американски втечнен газ

България е готова да пренася много по-големи количества американски втечнен природен газ към страните от Централна и Източна Европа. Този анонс направи премиерът Румен Радев, като обвърза тази готовност с предстоящата забрана от 2027 г. за пренос на руски тръбен и втечнен газ.

Той припомни, че страната ни има достъп до два терминала в Гърция и пет в Турция, като общият капацитет на газопреносната ни мрежа е 35 млрд. куб. м годишно.

“Имаме “Балкански поток”, имаме трансбалканския тръбопровод, който е с капацитет 18 млрд. куб. м и стои почти празен в момента. При огромните нужди, които настъпват за Европа, можем да си сътрудничим много повече. И това е моят апел към лидерите, с които се срещам”, каза Радев.

И добави, че вече се водят и разговори за обединяване на нужните количества природен газ на страните от региона в една кошница, с цел по-добра преговорна позиция с американските компании за договаряне на по-добри условия и цени.

Премиерът постави акцент и върху сътрудничеството със САЩ за повишаване на капацитета на електропреносната мрежа на България, което е свързано с подготовката ѝ за бъдещото преминаване на зелени коридори за пренос на зелена енергия от Северна Африка и Кавказкия регион.

В областта на енергетиката България имала предимство със сигурността, големия капацитет и надеждност на енергийната си мрежа. Продължаваме да предлагаме излишък на енергия и то с растящ микс на зелена енергия, каза Радев.

Това е предимство за привличане на инвестиции в центрове за данни, убеден е той. Водел разговори с компании от различни държави, които имат интерес фабриките им за изкуствен интелект да бъдат у нас, тъй като при тях чакали за присъединяване към мрежата по 5 г. Следващият пробив можел да е с “Тесла”, тъй като България е лидер в съхраняването на електрическа енергия в батерии. (24часа)