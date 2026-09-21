МВФ и Световната банка одобриха промени в рамката за оценка на дълга на държавите с ниски доходи

Международният валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ) съобщиха днес, че управителните им органи са одобрили предложени промени в съвместната им рамка за оценка на държавния дълг на страните с ниски доходи, предаде Ройтерс. Целта е методологията да отразява по-сложната и по-рискова икономическа среда.

Съвместният преглед на рамката, първият от 2017 г. насам, препоръчва промени в няколко области, включително по-задълбочен анализ на вътрешния дълг и разширяване на оценката на дългосрочните предизвикателства пред развитието, сред които и климатичните промени.

Промените ще имат за цел да подобрят оценката на рисковете за устойчивостта на държавния дълг чрез усъвършенстване на начина, по който се определя способността на дадена страна да поема дълг, както и чрез въвеждането на нови инструменти за оценка на устойчивостта на дълга.

Световната банка посочи, че двете институции ще работят и за подобряване на инструментите за оценка на реалистичността на прогнозите и на стрес тестовете, използвани за проверка на тяхната последователност и точност. Наред с това Световната банка и МВФ ще насърчават държавите да повишат прозрачността на данните за държавния си дълг, пише БТА.

Двете международни финансови институции използват рамката за анализ и оценка на устойчивостта на дълга, за да определят дали дадена страна може да поема нови задължения, без да застрашава способността си да обслужва съществуващия дълг.

Промените бяха препоръчани на фона на нарастващите нива на задлъжнялост в много страни с ниски доходи, както и на промяната в източниците им на финансиране, която включва все по-голям дял на вътрешни и външни заеми при пазарни условия.

Очаква се преработената рамка да започне да се прилага през втората половина на 2027 г., уточи Световната банка.

Завършеният през юли преглед е потвърдил, че рамката за оценка на устойчивостта на дълга е помогнала успешно да бъдат идентифицирани навреме случаи на сериозни дългови затруднения и да бъдат подкрепени държавите при вземането на информирани решения за привличане и предоставяне на финансиране.

Прегледът обаче е установил и няколко области, в които рамката може да бъде подобрена, за да отчита новите предизвикателства в момент, когато нуждите от финансиране за развитие са нараснали, а официалната помощ за развитие е намаляла рязко.