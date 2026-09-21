Парадокс: Няма намаление на потреблението на горива у нас

У нас има достатъчно нефт, твърди шефът на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев

"Намаление на потреблението на горивата няма. Хората продължават да се движат с автомобилите си, въпреки поскъпването". Това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред Нова тв.

„България продължава да бъде с по-ниски цени спрямо ЕС. Средната цена на бензина е 2,12 евро. При дизела нещата са подобни. Винаги е било така у нас, когато има кризи", допълни той.

„Хората в рафинерията успяха да се справят и работят цените да бъдат такива, каквито са в момента. Надявам се скоро да се премахне забраната за износ на нефтопродукти, защото това ограничава капацитета ѝ. Няма никакъв смисъл от тази забрана в момента", каза той.

Той увери, че у нас има достатъчно нефт. „Лукойл" има гарантиран нефт и ще има до края на ноември. Това е напълно нормално, доставките се правят месец за месец. Наближава датата за поредната дерогация и колкото по-рано я получим, толкова ще бъде по-добре за всички", уточни Бенчев. По думите му най-подходящи са целевите мерки.

„Всички потребители усещат повишаването на цените на дизела. Иска ми се тези цени да тръгнат надолу и това да бъде отразено и върху цените на стоките", заяви експертът.

Днес цената на дизела у нас стигна психологическата граница от 2 евро, докато бензинът гони стойност от 1,70 за литър.

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова заяви, че са започнали проверки на бензиностанциите у нас. Ще се проверява за необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка.

На 18 септември стана ясно, че инфлационен чек от 50 евро еднократна помощ ще получат хората с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата, дори и да не притежават автомобил. Премахва се също акцизът на пропан-бутана, което ще доведе до по-ниски цени на колонката за гражданите, използващи газова уредба.