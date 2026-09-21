Европейските борси закриха с ръстове

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Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха днешната търговия със значителни ръстове, подкрепени от поскъпването на акциите на големите банки и технологични компании, предаде Ройтерс. В същото цените на петрола продължиха да спадат за четвърта поредна сесия, което подобри нагласите на инвеститорите към по-рискови активи.

Във Франкфурт DAX се повиши с 270,95 пункта или 1,07 на сто до 25 575,01 пункта, докато парижкият CAC 40 нарасна със 73,92 пункта или 0,92 на сто до 8138,94 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 79,88 пункта или 0,75 на сто до 10 739,01 пункта, пише БТА.

Широкообхватният STOXX 600 е нагоре с 6,48 пункта или 1,02 на сто до 641,93 пункта.

Силното начало на седмицата на фондовите пазари последва равносметката на инвеститорите дали поевтиняването на петрола може да намали инфлационния натиск. Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши лихвените проценти по-рано този месец в опит да овладее инфлацията, а силната зависимост на европейските икономики от вноса на горива ги прави особено чувствителни към колебанията в цените на петрола.

„Въпреки продължаващите неблагоприятни фактори и инфлация над целевото равнище, икономическият растеж би трябвало да се ускори през втората половина на годината, като перспективите за Европа са по-добри от очакваното от повечето анализатори“, заяви Кристиан Шулц, главен икономист в „Алианц Глоубъл Инвестърс“ (Allianz Global Investors).

Акциите на банките бяха сред най-печелившите днес, като секторният подиндекс се повиши с 1,7 на сто. Книжата на френската банка „Сосиете Женерал“ (Sociеtе Gеnеrale) поскъпнаха с 1,7 на сто, а на „Банко Бе Пе Еме“ (Banco BPM) - с 4,3 на сто. Ръстът на пазарната капитализация на италианската банка бе заради медийни спекулации, че „УниКредит“ (UniCredit) и „Креди Агрикол“ (Credit Agricole) проучват възможността за съвместна оферта за придобиването на „Банко Бе Пе Еме“.

Технологичният сектор също се повиши - средно с 1,7 на сто, подкрепен от подновения интерес към изкуствения интелект, който тласна нагоре акциите на компании, свързани с производството на чипове, като „Соaтек“ (Soitec) и „Айкстрон“ (Aixtron).

Акциите на енергийните компании обаче поевтиняха с 0,8 на сто, тъй като фючърсите на петрола сорт Брент се насочиха към най-дългата си серия от дневни спадове от юни насам. Това стана след информации, че въпреки продължаващия конфликт с Иран от региона на Персийския залив продължават да постъпват повече количества петрол от очакваното.

В същото време „Ново Нордиск“ (Novo Nordisk) беше най-силно поевтинялата компания в индекса STOXX 600, като акциите ѝ загубиха 7,7 на сто от стойността си.

Инвеститорите насочват вниманието си и към очакваната по-късно тази седмица среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин.