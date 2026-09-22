Саудитска Арабия представи две електрически коли

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Саудитска Арабия, един от най-големите производители и потребители на петрол в света, представи два електрически автомобила.

Новите SUV и седан модели, наречени Exobot, са само първите от седем модела, които скоро ще се появят в страната.

Тези радикално изглеждащи електромобили са творение на Ceer, първият национален производител на автомобили и марка електрически превозни средства в Саудитска Арабия. Компанията е създадена през 2022 г. като съвместно предприятие между производителя на iPhone Foxconn и държавния Публичен инвестиционен фонд (PIF), който в момента управлява активи на стойност над 900 милиарда долара, включително значителни дялове в Aston Martin и Lucid.

Седанът Ceer Exobot. Снимки: Ceer

От Ceer казват, че SUV-ът и седанът Exobot са проектирани и конструирани в Саудитска Арабия. Те също ще бъдат произвеждани там, тъй като кралството се стреми да „се позиционира като водеща сила в световната автомобилна индустрия".

Компанията използва технология, лицензирана от BMW. Архитектурата е разработена от Foxconn, тайванска фирма, която има опит чрез собствената си марка Foxtron. Двигателите пък се доставят от хърватския производител на хиперавтомобили Rimac.