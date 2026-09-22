Данните от данъчните служби разкриват бързия растеж на новите производителни сили в Китай

През първите осем месеца на 2026 г. Китай набра солидна инерция в развитието на нови висококачествени производителни сили, като водеща роля в това имат високотехнологичните индустрии и секторите, свързани с изкуствения интелект, сочат най-новите данни от данъчните служби на страната, публикувани в понеделник, съобщава КМГ.

През периода януари–август приходите от продажби на високотехнологичните индустрии в Китай са се увеличили с 15,7 процента на годишна база, като секторът на високотехнологичното производство е отбелязал ръст от 18,9 на сто, според Държавната данъчна администрация.

Данните отчитат, че приходите от продажби в производството на интегрални схеми, свързани с изкуствения интелект, и в производството на оборудване за интелигентни превозни средства са се увеличили съответно с 67,7 на сто и 38,8 на сто на годишна база.

Данните за данъчните постъпления сочат също така задълбочаваща се интеграция между цифровата и реалната икономика. През първите осем месеца приходите от продажби в производството на цифрови продукти и услугите, свързани с цифрови продукти, са се увеличили съответно с 16,6 процента и 11,1 процента.

В същото време приходите от продажби в промишлеността на Китай са нараснали с 7,3 на сто на годишна база през този период, като тези в сектора на производството на оборудване са отбелязали ръст от 10,1 на сто.

Данните за данъчните постъпления показват, че китайската икономика запазва своята динамика, като се наблюдават нови двигатели на растежа и подобрена структура, заяви представител на Държавната данъчна администрация.