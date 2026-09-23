Започна делото срещу Tesla за расова дискриминация

Във Висшия съд на Калифорния в Оукланд официално започна съдебният процес срещу автомобилния гигант Tesla по тежки обвинения в системна расова дискриминация и тормоз над тъмнокожи работници. Делото е резултат от мащабно разследване на условията на труд във водещата фабрика на компанията във Фримонт.

Компанията на Илон Мъск е изправена пред риска от рекордни санкции в размер на стотици милиони долари. В съдебния иск се твърди, че в завода във Фримонт е била допусната изключително враждебна работна среда. Тъмнокожите служители са били подлагани на постоянен вербален тормоз, като мениджъри и супервайзъри редовно са използвали расистки обиди. Според събраните свидетелства, общите части и тоалетните на фабриката са били покрити с расистки графити и нацистки символи, които ръководството е игнорирало с години.

Държавното обвинение твърди, че афроамериканците са били насочвани предимно към най-тежките физически позиции и системно са лишавани от равни възможности за заплащане и кариерно развитие.

Правният екип на Tesla категорично отхвърля всички обвинения, като поддържа позицията, че компанията има политика на нулева толерантност към всякаква форма на дискриминация. Адвокатите на автомобилния производител подчертават, че при всяко доказано нарушение са предприемани дисциплинарни мерки, включително уволнения. Прокуратурата обаче контрира, че мерките са били повърхностни, а някои отстранени служители по-късно са били наемани обратно чрез външни агенции за подбор на персонал.