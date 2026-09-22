Поръчаха 200 роботаксита да шетат из София!

Българската компания Volt Premium Taxi и Tensor - световен лидер в областта на агентния и физическия изкуствен интелект, обявиха съвместно партньорство за разполагане на първия напълно автономен флот от роботизирани автомобили в Източна Европа. Чрез това стратегическо споразумение Volt ще направи първоначална поръчка от 200 специално създадени автомобила Tensor, с дългосрочна цел да поръча и внедри до 2000 автомобила в целия регион, което ще превърне България в отправна точка за следващата еволюция на премиум градската мобилност.

Внедряването ще дебютира в София, с конкретни планове за разширяване на разпространението на съседни регионални пазари.

"Бъдещето на градския транспорт не е само електрическо, то е автономно и денонощно", каза Оги Попов, основател на Volt. "С въвеждането на най-съвременните роботизирани таксита на Tensor в София, ние не просто обновяваме автопарка си, създаваме изцяло нова екосистема за първокласна мобилност без шофьор в Източна Европа."

Чрез комбиниране на автономната технология Level 4 на Tensor и пълната резервираност с водещата транспортна екосистема на Volt, партньорството предоставя изживяване без шофьор, което отговаря на строги стандарти за безопасност и комфорт.

Очаква ссе първите тестови автономни таксита да бъдят изпробвани в София догодина, а масовоти им навлизане да се случи през 2028-а.