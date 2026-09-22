И в Каварненско се конкурират за купувачи с румънско грозде

В масивите на лозята в Каварненско гроздоберът е в пълна сила. В района трима са производителите на грозде, които отглеждат около 800 декара.

"Още от 8 септември започнахме с прибирането на белите сортове „Мускат Отонел" и „ Совиньон блан". Сега берем сортовете „Каберне Фран", „Мерло" и „Сира"", каза Десислав Костов. Той се грижи за 380 декара лозя в района от 2015 г..

"Качеството на гроздето е добро, но заради тежките дъждове в края на август има и доста поражения – загниване на реколтата. Тъй като работим за "свежия пазар", доста реколта , кооято е увредена, ще остане на полето", добавя той. Гроздето си той продава на хората, които искат да си направят вино и сега масово обикалят пазарите.. Мускатът е 1,10 евро, черните сортове - на 90 евроцента за килограм..

"Продаваме и на изби в страната, отделяме грозде, тъй като правим и собствено вино", обяснява Костов.

"Ще пласираме продукцията, но добивите в сравнение с миналата година са сравнително ниски заради тежката година. След голямото засушаване през юли и август, дойдоха поройни дъждове в края на август. Те доведоха до масово сиво гниене на реколтата", разказва за делника си в лозето Костов.

Бялото му грозде е изкупено, но купувачи за черните сортове се намират трудно. Освен това масово се внася грозде от Румъния, което е с цена 40-50 евроцента. Купувачи на грозде също обясняват, че на пазарите масово се предлага румънско грозде за 90 евроцента.

"В България се внася и субсидирано вино от Испания, Италия, Франция на 1-2 евро. Някои изби само му слагат етикет, че е българско", посочва и друг проблем бизнесменът.

"Хората обедняха. С въвеждането на еврото един лев стана евро и това им бръкна в портфейлите. За фирмите разходите станаха двойни – за горива, препарати, за надници на работниците. Миналата година им плащахме 50 лева, сега 45 евро. Тази година, ако можем да си съберм парите, които сме вложили, ще бъде много добре. Иначе сме на 30 процента загуба. Има производители, които възнамеряват да редуцират лозовите си масиви ", казва Костов.

Така той обяснява защо купувачите му са едни и същи, но купуват два пъти по-малко грозде. "Миналата година купуваха по 2-3- 4 тона, тази купуват наполовина. Вадят дребни банкноти. Почти нямат банкноти от 100, 200 евро", коментира той.

Добивът от лозята му е около 600-700 кг от декар, защото прави контролиран добив, за да се натрупа захарност. Очаква да прибере около 140-150 тона. При други лозари в региона добивът е около 1- 1,2 тона, но захарността е по-ниска.

Костов се занимава и със зеленчукопроизводство. Оплаква се , че реколтата му от домати ще остане на полето, тъй като няма фирми-купувачи „Става дума за продукция от около 250 тона. В момента домат "Арома" се продава на 30 евроцента. Изкупните цени са по-ниски от миналогодишните. За догодина смятам да редуцирам доста сериозно зеленчукопроизвоството.", казва с въздишка Костов.