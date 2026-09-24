Проучване: Новите музикални албуми увеличават катастрофите

Ново мащабно проучване на учени от Harvard Medical School, публикувано в престижното научно издание JAMA Network Open, разкрива аномалия по пътищата на САЩ, която по всяка вероятност важи и за останалите части от света.

Според събраните данни дните, в които световни музикални мегазвезди като Тейлър Суифт, Дрейк, Бионсе или Уикенд пускат своите дългоочаквани нови албуми, съвпадат със средно увеличение от 15% на фаталните пътнотранспортни произшествия. В пиковите часове и дни на стрийминг обаче черната статистика при по-новите коли скача драстично и достига шокиращите 45% ръст на смъртоносните инциденти.

Анализът на обстоятелствата около тези тежки произшествия категорично предполага, че тук не става въпрос за просто съвпадение или статистическа грешка. Изследователите наблюдават странното и непропорционално увеличение на инцидентите с участието на шофьори, които са напълно трезви, нямат следи от употреба на алкохол или наркотици в кръвта и при които лошите метеорологични условия по никакъв начин не могат да бъдат посочени като фактор за катастрофата. Сблъсъците се случват предимно през деня, на сух асфалт и при перфектна видимост.

Също така увеличението на катастрофите се наблюдава в интензивен градски трафик. В тази среда движението е по-интензивна, има пешеходци и велосипедисти, което може да направи и най-малкото разсейване зад волана фатално.

Изследователите също така правят разграничение между коли, които са произведени преди и след 2016 година. От този период от около десетина години автомобилната индустрия направи огромен технологичен скок и започна масово да оборудва новите модели с големи, вградени сензорни екрани (тъчскрийн), които позволяват директна интеграция и управление на личните смартфони чрез платформите Android Auto или Apple CarPlay.

Тези смартсистеми са измислени да повишат безопасността, като премахнат нуждата шофьорът да държи телефона в ръката си, докато кара. На практика обаче се оказва, че те са се превърнали в перфектния дигитален капан, който допълнително разсейва водача.

Когато даден изпълнител пусне нов музикален албум, дигиталният ентусиазъм на меломаните надделява. За да се пусне новата музика през инфоразвлекателната система на автомобила, се изисква преминаването през сложна поредица от физически действия - отключване на профил, стартиране на стрийминг приложение като Spotify, изписване на името на артиста, търсене в каталога, разглеждане на дългия траклист и избор на конкретна песен. През всички тези секунди погледът на водача е изцяло прикован към екрана на таблото, а не към случващото се на пътя.

При скорост само от 50 км/ч в градски условия автомобилът изминава близо 14 метра за всяка една секунда. Ако шофьорът се взира в тъчскрийна в продължение на 4 или 5 секунди, за да си пусне новия хит, превозното средство реално преминава разстоянието на половин футболно игрище, сякаш е със затворени очи.

Учените, провели изследването, все пак бързат да направят важното уточнение, че границата от 2016 година остава до известна степен условна и произволна. Съвсем очевидно е, че не всички коли, произведени след тази дата, разполагат с подобно модерно мултимедийно оборудване, тъй като в по-ниските и базови класове то често липсва.

В същото време обаче много по-стари автомобили са технологично модернизирани от своите собственици. На пазара се предлагат изключително евтини и лесни за инсталиране китайски мултимедийни системи за последващо вграждане, които пренасят Android Auto и Apple CarPlay в коли на по 15 или 20 години.

За да се ограничи този нарастващ скрит риск и да се спасят човешки животи, международните експерти по пътна безопасност отправят няколко препоръки към шофьорите.

Първото и най-важно правило е потребителите да подготвят своите плейлисти, да изтеглят и да добавят новите музикални албуми в библиотеките си предварително.

Силно се препоръчва и максималното използване на гласови команди за управление на мултимедията чрез виртуални асистенти като Siri или Google Assistant, което напълно елиминира нуждата от поглед към таблото.