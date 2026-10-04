Идва краят на турбодупката

Най-обширната откъм марки автомобилна група Stellantis се стреми да възстанови предишната слава на двигателите с вътрешно горене, искайки да докаже, че традиционното задвижване все още не е казало последната си дума.

Възстановеното спортно подразделение SRT, специализирано в направата на високопроизводителни състезателни автомобили, представи най-новата си иновация: eBoost Air. Тази електрически асистирана система за турбокомпресор директно се справя с основния недостатък на двигателите с турбокомпресор: времето, необходимо за натрупване на налягане на турбокомпресора.

Тази иновативна електрически асистирана система за турбокомпресор директно се справя с основния и най-досаден недостатък на двигателите с принудително пълнене - времето, необходимо за натрупване на оптимално налягане. Поколения шофьори и спортни ентусиасти познават това неприятно явление като "турбо дупка" -

онзи кратък прозорец от време между натискането на педала на газта и реалния тласък на мощността,

докато изгорелите газове развъртят механичната турбина.

На практика системата eBoost Air работи под формата на 48-волтов електрически компресор, разположен между въздушния филтър и двата конвенционални турбокомпресора. Когато водачът натисне педала на газта, електронно контролираните клапи насочват въздуха към електрическия компресор, а не директно към турбокомпресорите.

Истинската магия на eBoost Air се случва в милисекундите, в които водачът натисне педала на газта до ламарината. В този момент сложен софтуер за управление задейства електронно контролирани клапи. Те моментално пренасочват навлизащия свеж въздух директно към електрическия компресор, вместо той да преминава по стандартния дълъг път към класическите механични турбини.

Резултатите от измерванията в лабораториите на SRT граничат с фантастиката. Само за невероятните 0,65 секунди този спомагателен 48-волтов компресор е способен да генерира налягане от цели 0,7 бара директно във всмукателния колектор. Това се случва в момент, в който конвенционалните турбокомпресори все още "спят" и тепърва

започват бавно да натрупват инерция от дебита на отработените газове

За шофьора това означава само едно - мигновена и брутална реакция, наподобяваща усещането зад волана на мощен състезателен автомобил с огромен атмосферен двигател.

Веднага щом оборотите на двигателя нараснат и потокът от отработени газове стане напълно достатъчен, двата конвенционални турбокомпресора поемат основната работа по захранването на цилиндрите с въздух. В същия миг електронните клапи се затварят, а електрическият компресор eBoost Air се изключва автоматично и се връща в режим на готовност за следващото рязко ускорение.

С тази технология новият шеф на компанията Антонио Филоса и инженерите от SRT не просто решават един технически казус, а пишат нова глава в историята на масовите спортни коли. Системата eBoost Air доказва, че бъдещето на високите скорости може да бъде и едновременно екологично съобразено благодарение на 48-волтовата микрохибридна архитектура.

Системата не увеличава максималната мощност на двигателя, нито пък този електрически компресор замества турбокомпресора. Той просто се намесва, за да запълни празнината във въртящия момент в ниските обороти. Но това подпомагане позволява на инженерите да установяват прецизно настройките на двигателя и трансмисията. Резултатът е, че мощността се увеличава от 550 к.с. и 720 Нм до 620 к.с. и 813 Нм, без да се модифицират съществуващите конвенционални турбокомпресори!

Системите за електрическо подпомагано компресорно пълнене обаче не са нищо ново. Mercedes-AMG, Porsche, Audi и Ferrari използват електрически компресори, или e-турбокомпресори, от няколко години. Отличителната черта на eBoost Air на Stellantis се крие предимно в неговата архитектура. В системата на SRT електрическият компресор е инсталиран преди турбокомпресорите, вместо да е интегриран директно в тях. Тази конфигурация поне на теория би трябвало да е

по-лесна и по-евтина за адаптиране към различни двигатели

Само за седем седмици инженерите са преминали от концепция на хартия до работещ прототип. Той е инсталиран на 3-литровия редови шестцилиндров двигател от семейството Hurricane, който е бил монтиран в Jeep Grand Cherokee.