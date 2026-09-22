ЕК: ЕС плаща 2-3 пъти по-скъпо за вноса на петрол от САЩ и Китай

ЕС плаща за доставките на петрол 2-3 пъти по-скъпо от САЩ и Китай, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с цените на горивата в Европа. Кризата с петролните цени е глобална и е предизвикана от обстановката в Ормузкия проток, уточни говорителят, пише БТА.

За разлика от 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна и едностранно прекрати доставките на газ за европейските потребители, днес причините за високите цени и обхвата на кризата са различни. Тогава беше засегната само Европа, днес кризата засяга всички. Петролните пазари са много по-слабо регулирани от пазара на газ, поясни той.

Говорителят посочи, че ЕК даде насоки на държавите от ЕС за възможните мерки, сред които и промени в размера на акцизите на горивата, с които цените може да бъдат понижени с до 25 на сто. Чистите източници на енергия остават най-достъпни и в средносрочен план са необходимата мярка срещу днешните цени на петрола, допълни той.

Преди началото на военното нападение на САЩ срещу Иран в края на февруари през протока на ден преминаваха средно по 125 големи търговски кораба. Дотогава през протока се осигуряваха около 20 на сто от дневните доставки на суров петрол и втечнен природен газ в света.