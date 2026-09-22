2027 г.: БДЖ пуска все повече експресни влакове, дори от Петрич и от Видин към София

Невероятно, но през 2027 г. „БДЖ – Пътнически превози" пуска все повече експреси – дори от Петрич и Видин до София. В празничния Ден на независимостта дружеството публикува проекта на графика си за движение на влаковете и обяви обществени обсъждания на 5, 6 и 7 октомври в Горна Оряховица, Пловдив и София. Новият график влиза в сила от 13 декември, когато трябва да бъдат пуснати и композициите на частния превозвач „Ивкони Експрес". Затова като заинтересовани страни са поканени инфраструктурният оператор НКЖИ и частната фирма, която ще вози пътници.

Да припомним, че експресите бяха заличени за десетилетия като категория и беше въведено наименованието „ускорен бърз влак с предварителна резервация" заради ниските скорости и ремонтите. По времето на министър Гроздан Караджов те бяха върнати, но като експресни влакове.

Ето къде БДЖ ще пусне новите експресни и бързи влакове:

Експресен влак № 502 от Петрич за София ще заминава в 9,20 часа и ще осигурява възможност за връзки в столицата за Бургас и Варна. В обратното направление експресен влак № 503 ще заминава от София за Петрич в 15,35 часа, като ще осигурява връзки за пътниците, пристигащи от Бургас и Варна.

Експрес ще пътува и от Видин до София. Той е с № 701 и ще заминава от Видин за София в 7,25 часа, а експресен влак № 702, който е от София за Видин, ще отпътува в 14,15 часа. На гара Мездра-юг ще бъдат осигурени връзки с бързите влакове № 2631 и № 2632 от и за Бургас.

Предвижда се и удължаване на маршрутите на два съществуващи влака – бърз влак № 7631 ще пътува от Лом до София, а влак № 7620 – директно от София до Видин.

Така за първи път държавната железница се е загрижила за бързото пътуване и в Югозападна, и в Северозападна България.

Нова директна връзка между Централна Северна и Югоизточна България ще осигуряват бързите влакове № 2631 и № 2632 по маршрута София – Плевен – Шумен – Бургас и обратно. За пътуващите от и за Видин и Северозападна България са предвидени удобни връзки с тези влакове.

В Южна България е заложен нов следобеден експресен влак № 803 от София за Бургас през Пловдив, който ще заминава в 16 часа. В обратното направление експресен влак № 802 ще тръгва от Бургас в 8,20 часа.

Нови четири експресни влака ще возят пътници от София до Варна. Те ще бъдат в сутрешните и следобедните часове. От София първият, който е с номер 201, ще заминава в 6,45 часа, а следващият – № 203, в 15,10 часа. От Варна към София влак № 202 ще тръгва в 6,30 часа, а № 204 – в 15,30 часа.

Нова директна възможност за пътуване между Южна и Северна България ще осигуряват и експресните влакове № 303 и № 304, които ще свързват без прекачване София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Варна.

За пътуващите по направленията Свищов, Ловеч и Троян са предвидени повече и по-удобни връзки на гара Левски с влаковете от и за София, Варна и Русе.

Два допълнителни влака са заложени и по теснолинейната железопътна линия. Влакът от Септември за Велинград ще заминава в 11,20 часа и ще осигурява връзки за пътниците от София и Бургас, а в 15,45 часа ще тръгва влак от Велинград за Септември с връзка за Бургас.

По направлението Пещера – Брацигово – Кричим се предвижда маршрутите на всички заложени влакове да бъдат удължени до Пловдив, с което населените места по линията ще получат директна железопътна връзка с областния център.

В проекта на новия график се запазва и регионалното железопътно обслужване около София.