И природният газ ще е без акциз до Нова година, печелим средно по 15 цента на килограм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бизнесът ще плаща с около 3 на сто по-евтино синьо гориво

Има голяма вероятност между 1 октомври и 31 декември в България да не плащаме акциз и върху природния газ, а не само върху пропан-бутана, както обяви миналия петък кабинетът. Това ще доведе най-малкото до поевтиняване на това гориво с около 15 цента на килограм от сегашната му средна цена 1,40 евро.

Като част от пакета помощи на стойност 300 млн. евро заради скъпите горива икономическият министър Александър Пулев обяви, че временно ще се премахне акцизът върху пропан-бутана (LPG), това ще трае 3 месеца и

вече е поискано разрешение от Европейската комисия

Междувременно обаче депутатът от ПБ и шеф на икономическата комисия в парламента Стефан Белчев е вкарал в деловодството на парламента проект за промяна на Закона за акциза и акцизните складове. Според предложението му между 1 октомври и 31 декември у нас се премахва акцизът не само върху LPG, а и върху CNG, което е компресиран природен газ, използван от МПС, както и върху природния газ, който се доставя по газопроводи за нуждите на промишлени предприятия. При битовото газоснабдяване и доставката на газ за топлофикациите у нас по принцип не се плаща акциз.

Това съществено променя картината, защото

CNG е много по-масово употребявано гориво, отколкото LPG,

а е и по-скъпо от него. На сгъстен природен газ карат голяма част от такситата и много пътни превозни средства на градския транспорт, както и все по-голяма част от тежкотоварните камиони.

Акцизът върху това гориво е 2,55 евро за гигаджаул, но като се преизчисли през теглото, излиза по около 15 цента за килограм. При средна цена от 1,40 евро в момента, това означава то да поевтинее до 1,25 евро. При пробег от 100 километра, ако кола среден клас харчи 5 кг метан,

вместо 7 евро тези 100 км ще струват около 6 евро

Сред митническите кодове, които е посочил Белчев, фигурира и природният газ, който се доставя по газопроводи до промишлени потребители. В момента акцизът върху него е 31 евроцента за гигаджаул. На заводите този компонент им струва около 2,6% от крайната цена на горивото и те ще бъдат спестени при въвеждане на нулев акциз.

Междувременно на все повече бензиностанции в страната цената на обикновения дизел

вече мина психологическата бариера от 2 евро за литър,

а на масовия бензин А95 - 1,70 евро. Засега тези цени са все още само на обектите на големите вериги, които са разположени на възлови места по магистралите - там по принцип горивото е малко по-скъпо. Средната цена на тези две горива в повечето обекти е все още съответно 1,95 и 1,68 евро за литър.

Във вторник обаче Евростат съобщи, че

България е с най-значителното поскъпване в ЕС на горивата

и смазочните материали за лични превозни средства през август. У нас годишният им ръст е 33,9 на сто при средно за ЕС 23,8%.

Във всички държави в ЕС, с изключение на Малта, цените на горивата през август тази година са били по-високи спрямо август 2025 г., а в 18 страни ръстът е надхвърлил 20 на сто.

През юли и юни ръстът на цените на горивата у нас също беше най-високият в ЕС.

В обявения в петък пакет от мерки освен нулевият акциз

се предвижда и подкрепа под формата на субсидии

за структуроопределящи сектори, включително обществения транспорт, ученическите и медицинските превози, както и опрощаване на акциза върху газьола за техниката на земеделските производители.

Новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова пък обяви в понеделник, че институцията започва масови проверки на бензиностанциите за необосновано поскъпване на горивата. Резултатите се очакват идната седмица, а проверките ще обхванат най-различни обекти - вериги от бензиностанции, единични обекти, във и извън населени места.