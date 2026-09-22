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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23605789 www.24chasa.bg

Саудитска Арабия възобнови доставките по петролопровода „Изток-Запад“?

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Петролопровод СНИМКА: АРХИВ

Саудитска Арабия е възобновила дейността на петролопровода „Изток-Запад" и може да поднови по-късно днес износа на суров петрол през пристанището Янбу на Червено море, заявиха пред Ройтерс трима източници, запознати с въпроса.

Атаките на йеменските бунтовници хуси принудиха Саудитска Арабия да затвори „Изток-Запад" на 13 септември, след което бяха спрени доставките на петрол през пристанището Янбу, пише БТА.

След като доставките на петрол през Ормузкия проток почти спряха вследствие на война в Иран, Саудитска Арабия използва тръбопровода „Изток-Запад", за да пренасочи около 4 милиона барела дневно — около 4 на сто от световните доставки — към Янбу.

Двама от източниците посочиха, че след възобновяването на работата си нефтопроводът е работил с нисък капацитет.

Държавната петролна компания „Сауди Арамко" (Saudi Aramco) не отговори на молбата за коментар по темата от страна на Ройтерс.

Един от източниците заяви, че „Сауди Арамко" се стреми да възстанови пълния капацитет на петролопровода, докато източник от службите за сигурност уточни, че пълното възобновяване на обемите може да отнеме седмици.

Цените на петрола спаднаха след информацията за възможното възобновяването на доставките от Саудитска Арабия. Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, намаляха с около 2 на сто до 98,46 долара за барел.

Петролопровод СНИМКА: АРХИВ

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