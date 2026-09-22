Уолстрийт с преобладаващо повишение на основните индекси

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Основните индекси на Уолстрийт се движеха предимно с повишение в днешната търговска сесия. Технологичният Nasdaq Composite продължи възхода си, след като вчера достигна рекордно равнище, докато инвеститорите очакват евентуални преговори между САЩ и Иран, предаде Ройтерс.

Към 17:05 часа българско време широкият индекс S&P 500 се повиши с 0,09 на сто до 7771,46 пункта. Nasdaq добави 0,36 на сто и достигна 27 219,56 пункта, пише БТА.

В същото време промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 0,08 на сто до 52 005,57 пункта.

Междувременно предварителни данни на компанията ADP показаха, че американският бизнес е създавал средно по 20 000 работни места седмично през четирите седмици до 5 септември. Според данните на ADP, които подлежат на ревизия, това е третата поредна седмица, в която темпът на създаване на работни места в САЩ се ускорява.