Мухите, мишките и хората споделят общ модел на движение

Сравнението може да е полезно и при изследването на заболявания, засягащи движението и нервната система

Мухи, мишки и хора се движат по сходен начин въпреки огромните различия в телосложението и начина им на придвижване, съобщава сайтът Phys.org, позовавайки се на изследване на германски учени.

Изследователи от Университета в Кьолн и Изследователския център „Юлих" са анализирали движенията на плодови мушици, мишки и хора, за да установят кои характеристики на движението са общи за различните видове и кои зависят от конкретната им анатомия.

Учените са установили общ модел при движението на крайниците – ставите, разположени по-далеч от центъра на тялото, се движат по-бързо от тези, които се намират по-близо до него. Тази закономерност се наблюдава и при трите изследвани вида, независимо от значителните различия в размера, строежа на тялото и начина на ходене, пише БТА.

За да сравняват движенията на толкова различни организми, изследователите са разработили софтуер с отворен код, наречен AutoGaitA. Той позволява движенията на различни животински видове да бъдат проследявани и анализирани по един и същ начин. По този начин учените могат да разграничат общите механизми на придвижване от особеностите, обусловени от анатомията на конкретния вид.

Изследването позволява да се проследи и влиянието на стареенето върху движението. При мухите, мишките и хората учените са установили намаляване на силата, с която организмът се оттласква при ходене. Промените обаче се различават при отделните видове. При възрастните хора например се наблюдава по-малък принос на глезена, докато при мишките измененията са по-силно изразени в коленете и глезените.

Според учените този подход може да допринесе за по-доброто разбиране на начина, по който животните контролират движенията си, както и на промените, които настъпват с възрастта. Методът може да бъде използван и за изследване на други ритмични движения, като плуване, летене и скачане.

Авторите смятат, че сравнението между различни животински видове може да е полезно и при изследването на заболявания, засягащи движението и нервната система. Подходът би могъл да намери приложение и при разработването на методи за диагностика и рехабилитация.