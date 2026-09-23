ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Белелиев: Фотоволтаиците с батерия се изплащ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23607425 www.24chasa.bg

Мариана Кукушева: При 0% ДДС за хляба очакваме по-ниска цена за крайния потребител

1276
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мариана Кукушева Кадър: БНТ

Хлябът е най-енергоемкият бранш. Това е браншът с най-тежка ежедневен логистика- той се транспортира до най-отдалечените места.Това заяви председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева пред БНТ.

Ние предлагаме 3 варианта,  с цел не само хлябът да остане с достъпна цена , а и да остане с българска продукция, каза тя. 

Кукушева представи три възможни мерки за запазване на достъпната цена на основните видове хляб.

"Първото предложение е да се запази свободния пазар. В момента се предлага регулация на свободния пазар, чрез въвеждане на урежда свързана със създаването на определени регистри и административно изчисляване на цената, 

Второто предложение е регулирана цена, която да се въвежда от държавата.   Третото е въвеждането на   0% ДДС на хляба", изброи Кукушева.

Според нея, така ще се гарантира по-ниска цена на хляба за потребителя.

       

Очаквайте подробности.                                                                                                                                                                                                                                       

Мариана Кукушева Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)