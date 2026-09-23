Мариана Кукушева: При 0% ДДС за хляба очакваме по-ниска цена за крайния потребител

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Хлябът е най-енергоемкият бранш. Това е браншът с най-тежка ежедневен логистика- той се транспортира до най-отдалечените места.Това заяви председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева пред БНТ.

Ние предлагаме 3 варианта, с цел не само хлябът да остане с достъпна цена , а и да остане с българска продукция, каза тя.

Кукушева представи три възможни мерки за запазване на достъпната цена на основните видове хляб.

"Първото предложение е да се запази свободния пазар. В момента се предлага регулация на свободния пазар, чрез въвеждане на урежда свързана със създаването на определени регистри и административно изчисляване на цената,

Второто предложение е регулирана цена, която да се въвежда от държавата. Третото е въвеждането на 0% ДДС на хляба", изброи Кукушева.

Според нея, така ще се гарантира по-ниска цена на хляба за потребителя.

Очаквайте подробности.