Търговците на горива: Шофьорите да не купуват излишни количества гориво при рязко поскъпване

Шофьорите да не купуват излишни количества гориво при рязко поскъпване, ако нямат непосредствена нужда от тях. Това посъветва Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

По думите му че високите цени на колонките са пряко свързани с международните котировки и не са резултат от по-високи печалби на търговците.

Хаджидимитров коментира още по Би Ти Ви, че през последните дни има успокоение на международните пазари. "Цената на петрола е спаднала до около 98 долара за барел, след като само за седмица е поевтиняла със 7-8 долара. Тенденцията вече се усеща и на българския пазар", каза той.

По думите на Хаджидимитров една от големите компании е намалила цената на дизела с около 3 евроцента, а на бензина – със 7 евроцента. Очакванията му са и останалите търговци да последват тенденцията.

От бранша не очакват недостиг на горива. Според Хаджидимитров България е обезпечена с количества поне до края на годината, а няма сигнали за проблеми с доставките и в съседните Румъния, Гърция и Турция. Основният въпрос остава на каква цена ще се продават горивата. А септември е един от най-силните месеци за продажби през последните години.

Междувременно високите цени са довели и до увеличено потребление – част от потребителите се презапасяват и зареждат автомобилите си догоре с очакването, че цените ще продължат да се покачват.