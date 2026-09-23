Петролът поевтиня след преговорите между САЩ и Иран

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Цената на петрола се понижи на фона на надеждите за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток и възстановяване на нарушените доставки, предаде Си Ен Би Си.

Фючърсите на „Брент" поевтиняха с 1,15% до 98,11 долара за барел, а американският WTI спадна с 1,75% до 88,94 долара, посочи БТА.

Понижението последва срещата между американски и ирански представители, която според президента Доналд Тръмп е продължила около три часа и е била „много добра". Тръмп заяви, че предстои важно решение за отношенията с Техеран.

Допълнителни надежди за деескалация дават и посредническите усилия на Пакистан. Според анализатори петролът едва ли ще поскъпне рязко в краткосрочен план, след като цената му вече е спаднала с близо 12% за последните пет сесии.