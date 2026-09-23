ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна: Русия е атакувала товарен кораб в Черно м...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23607799 www.24chasa.bg

Петролът поевтиня след преговорите между САЩ и Иран

3960
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Петрол СНИМКА: Pixabay

Цената на петрола се понижи на фона на надеждите за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток и възстановяване на нарушените доставки, предаде Си Ен Би Си.

Фючърсите на „Брент" поевтиняха с 1,15% до 98,11 долара за барел, а американският WTI спадна с 1,75% до 88,94 долара, посочи БТА.

Понижението последва срещата между американски и ирански представители, която според президента Доналд Тръмп е продължила около три часа и е била „много добра". Тръмп заяви, че предстои важно решение за отношенията с Техеран.

Допълнителни надежди за деескалация дават и посредническите усилия на Пакистан. Според анализатори петролът едва ли ще поскъпне рязко в краткосрочен план, след като цената му вече е спаднала с близо 12% за последните пет сесии.

Петрол СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание