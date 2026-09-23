US милиардерът Тод Боули иска международните активи на "Лукойл"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският милиардер и финансист Тод Боули е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни фигури от Персийския залив за участие в наддаването за международните активи на „Лукойл", съобщава „Файненшъл таймс".

Боули, който миналата седмица продаде дела си във футболния клуб „Челси", от месеци работи по потенциална сделка, с която да измести американския инвестиционен фонд „Карлайл". Фондът постигна през януари споразумение за придобиване на активите, но сделката остава блокирана в процедурата за одобрение от американските власти, посочи БТА.

Според изданието в консорциума на Боули участват Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC), шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахаян от ОАЕ и семейството на катарския милиардер Ал-Хайят. DFC се очаква да придобие около 15% от новата компания.

Групата на Боули все още не е финализирала сделката с „Лукойл", но според източници предложението ѝ е в напреднал етап.

Чуждестранните активи на „Лукойл" са обект на санкции заради войната в Украйна. Американските власти наскоро удължиха до 22 октомври 2026 г. срока на лиценза, позволяващ преговори и сключване на условни споразумения за продажбата на „Лукойл интернешънъл".

Активите, оценени на около 20 млрд. долара, включват петролни и газови находища, хиляди бензиностанции и рафинерии в Европа, сред които големите мощности на „Лукойл" в България и Румъния.