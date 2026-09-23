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Еврото спадна до най-ниското си ниво спрямо долара от края на юли

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Банкноти в евро

Курсът на еврото спрямо долара се понижи до 1,1423 долара за евро – най-ниското му ниво от края на юли, съобщават германски финансови сайтове.

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1463 долара за евро. От началото на септември единната валута е под натиск, след като тогава се търгуваше над 1,16 долара, посочи БТА.

Спадът на еврото се засилва на фона на повишението на основната лихва в САЩ от Федералния резерв на 16 септември, както и на очакванията за деескалация на конфликта в Близкия изток, което подкрепя американската валута.

Спрямо швейцарския франк еврото поевтиня с 0,06 процента до 0,939 франка, а спрямо британската лира остана почти без промяна.

Банкноти в евро

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