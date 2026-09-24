Какво търси бизнесът в един телеком – от безплатни разговори в група до технологичен хъб

В началото на 2000-те мобилен обхват няма навсякъде. Мрежата на втория GSM оператор – тогава Globul, тепърва се изгражда, а от нейното развитие зависи и доколко телекомът ще навлезе в бизнес продажбите.

Така бизнес търговците се превръщат в едни от най-верните партньори на мрежовите инженери. Пътувайки из страната в търсене на клиенти, те дават ценна информация къде има нужда от по-добър обхват и къде да се изградят следващите мобилни клетки.

„Това беше основната причина бизнес продажбите да не стартират едновременно с тези към крайните клиенти, а малко по-късно“, разказва Елена Кичева, мениджър „Бизнес продажби“ за Южна България в телекома, който днес вече е Yettel.

Тя започва в компанията през 2004 г. като управител на магазин, а година по-късно я канят да стане част от бизнес екипа. Стъпката е логична – когато през 2005 г. започва да се изгражда мрежата от бизнес търговци из страната, управителите на магазините са първият избор.

Подобен е пътят и на Николай Николов, днес директор „Бизнес продажби и маркетинг“. „Започнах през 2004 г. като продавач-консултант в магазина на Плиска. Той беше един от най-оборотните и неслучайно го наричаха „ковачница на кадри“. Именно там научава най-важното за работата с клиенти преди да се премести в бизнес продажбите.

В онези първи години на растеж бизнесът се интересува най-вече от едно – безплатните разговори в група. Затова и първите оферти към корпоративните клиенти отговарят точно на това търсене.

„Цените тогава бяха високи и възможността служителите в една компания да говорят помежду си безплатно и без ограничение беше много търсена“, разказва Елена.

Екатерина Мачева се присъединява през 2005 г., но става част от бизнес екипа седем години по-късно, когато Globul вече е част от групата на Deutsche Telekom. Стартът ѝ е директно скачане в дълбокото.

„Отговарях за един от първите големи клиенти, които бяхме спечелили чрез международен търг. Беше изключително сложен и тежък процес, а едно от изискванията беше да имаме онлайн портал. Именно покрай този клиент създадохме портала си за бизнес клиенти“, спомня си тя, днес експерт по международните търгове.

Николай описва появата на Globul като „глътка свеж въздух“ за мобилния пазар. Телекомът стъпва в страната като втория GSM оператор и променя не само конкуренцията, но и очакванията на клиентите.

„Имаше натрупано очакване да се появи нов играч, който да разчупи монополния модел и да предложи също толкова добро качество, но с различни мобилни планове и на по-добри цени“, добавя той.

От минути и мегабайти към технологичен партньор

В онзи период надеждната свързаност е сред определящите фактори при избора на телеком от страна на една компания. Затова когато през 2015 г. Теленор изцяло подновява мрежата си, а впоследствие първи след големите оператори стартира и 4G в страната, ефектът върху бизнес продажбите е осезаем.

Постепенно обаче в ролята на телекома настъпва друга, по-важна промяна.

Ако в началото разговорът с корпоративните клиенти се върти около покритие, минути и мобилен интернет, с развитието на технологиите и нуждите на бизнеса фокусът започва да се измества – от това каква свързаност може да предложи операторът към това какви проблеми може да реши.

Норвежката телеком група определя бизнес сегмента и като един от основните двигатели за растеж на компанията, задавайки посоката за развитието му през следващите години.

Промяната е стратегическа.

„Осъзнахме, че бизнесът не трябва да ни възприема единствено като тръба, през която тече интернет, а като технологичен партньор, който може да бъде много по-полезен за развитието му“, обяснява Николов.

COVID кризата допълнително ускорява този процес. Пандемията изправя компаниите пред съвсем нови нужди – от осигуряване на дистанционна работа за служителите до бърза дигитализация на цели процеси.

„Това беше повратен момент, от който бизнесът започна да се интересува не само колко минути ще му дадем, а как ще му помогнем да се развива, да бъде по-защитен и по-ефективен. Изведнъж тези теми станаха много по-важни от чистата мобилна свързаност и интернет“, посочва Екатерина.

Повече от телеком

Според Елена обаче тази трансформация идва и с предизвикателство – да променят представата на бизнеса за това какво може да им даде телекомът.

През последните години Yettel значително разширява портфолиото си за корпоративни клиенти, като добавя нови услуги в областта на ICT сегмента – от IoT решения до киберсигурност, която е сред темите, които най-силно вълнуват бизнеса.

„ICT услугите вече заемат много по-голяма част от портфолиото ни. Предлагаме около 25 решения, като голяма част от тях са свързани с киберсигурността – от защитни стени до откриване на уязвимости или подготовка за законови директиви“, посочва Николай.

По думите му цялата тази трансформация – от телеком към технологичен партньор – изисква време. Това е дълъг маратон, в който Yettel вече тича.

Къде обаче ще го отведе той и каква ще бъде ролята на телекома за бизнеса след десет години?

Телекомът като технологичен хъб

Според тях няма да бъде коренно различна, но контекстът ще е друг.

„Телекомът ще бъде своеобразен хъб за продукти и услуги, които имат отношение към бизнеса на клиента. Този хъб ще трябва не просто да отговаря на актуалните трендове, но и да предвижда в каква посока ще се развива бизнесът през следващите години“, смята Николай.

До голяма степен телекомът и сега играе тази роля, но в бъдеще тя ще е много по- разпознаваема и компаниите по-осъзнато ще го възприемат като технологичен партньор.

За това помага и едно трудно заменимо предимство – телекомите осигуряват свързаността, без която животът и бизнесът са немислими. Именно тя им позволява да надграждат отвъд традиционните телеком услуги и да се превърнат в място, от което компаниите получават все повече решения.

Според Николай секторът ще има ключова роля и в по-значимите технологични промени, които предстоят.

Поглед към бъдещето

„През последните години глобалните облачни доставчици, или т.нар. хиперскейлъри, превърнаха облака в основа за все по-голяма част от дигиталните продукти и услуги. Днес обаче големият бизнес подхожда с по-голямо внимание къде съхранява данните си и все по-често търси локални решения – било то заради разходи и регулаторни изисквания или заради желанието за по-голям контрол и суверенитет“, смята Николов.

Точно тук, според него, се отваря нова възможност за телекомите. Със собствена инфраструктура и локално присъствие те могат да развиват центрове за данни, при които критичната информация остава близо до клиента и под негов контрол.

6G е другата голяма промяна, която може коренно да промени начина, по който бизнесът функционира. Очакванията са новата технология да предложи още по-висока скорост, надеждност и минимално закъснение – предпоставка за нови бизнес приложения и услуги.

„Ако една компания разработва автономни дронове или други системи, които трябва да реагират в реално време, подобна свързаност може да даде съвсем нови възможности“, дава пример Николов.

Това на практика би отключило неограничени възможности – точно каквито са ни се стрували днешните преди 25 години.

„Тогава не съм си представял, че ще мога да управлявам голяма част от домакинските уреди, без да съм си у дома. Не си представях света толкова „умен“. Но ето, че той стана точно такъв и това е възможно именно благодарение на технологиите, които телекомите изграждаме“, обобщава той.