На първо четене: отказваме се от договор за кредит в срок от 14 дни без неустойка

Общ таван върху цената на потребителските кредити до 75 000 евро, включително и бързите заеми. Годишният процент на разходите (ГПР) да не може да надхвърля пет пъти размера на законната лихва, което при законна лихва от 10,4% означава максимален ГПР от 52%. Различен режим обаче ще има за най-малките кредити - тези до три минимални работни заплати, или до 1860,60 евро през тази година. За тях вече няма да важи общият таван на ГПР. Вместо това се въвежда ограничение на т.нар. „общ разход по кредита", който ще зависи от срока на заема.

Тези промени в Закона за потребителския кредит внесен от Министерския съвет, бяха приети на първо четенe в парламента. ГЕРБ, ДБ, ПП и "Възраждане" гласуваха "против", а ДПС се въздържаха. Единствено "Прогресивна България" гласуваха "за".

Така например при заем от 1000 евро за до един месец разходите могат да бъдат най-много 200 евро. При срок до три месеца те могат да достигнат 300 евро. Ако кредитът е за по-дълъг период, разходите могат да стигнат до самите 1000 евро – тоест човекът може да върне общо до 2000 евро при получени 1000 евро.

Освен това се предвижда задължителна оценка на кредитоспособността на всеки потребител. Преди да отпуснат заем, фирмите за бързи кредити ще правят справка в Централния кредитен регистър. Въвежда се забрана рекламата да подчертава лекотата или бързината, с която може да се получи заем.

Освен това рекламните съобщения не бива да въвеждат потребителя в заблуждение за цената на заема или да твърдят, че кредитът ще подобри финансовото му положение. Те трябва да съдържат предупреждения от типа: "Внимание! Вземането на кредит струва пари".

Потребителят пък ще има право да се откаже от договор за кредит в срок от 14 дни, без да посочва причина и без да плаща неустойка. При отказ трябва да върне главницата и лихвата за периода, през който е ползвал средствата в рамките на 30 дни от уведомяването на кредитора. Друга промяна гласи, че при нарушение на задължителните изисквания договорът може да бъде обявен за недействителен. Тогава потребителят връща само главницата, без да дължи лихви, такси и други разходи.

От икономическото министерство заявиха, че основната цел на промените е да се гарантира висока степен на защита на потребителите, като същевременно се създадат ясни и предвидими правила за бизнеса.

Шефът на бюджетната комисия Константин Проданов изрази подкрепа за законопроекта, изготвен от министерството, но по думите му във варианта, в който е предоставен, се нуждае от сериозни допълнения и те ще бъдат направени. "Оценявам усилията на министерството и това, че са ни го оставали да го доусъвършенстваме. Идеята е изсветляване на този пазар, и изкарване на мутрите от него, както и максимална защита на потребителите", добави той.

От "Прогресивна България" се заканиха, че ще внесат няколко предложения между двете четения. Сред тях са да не се отпускат бързи кредити в тъмната част на денонощието, осъждани лица да не работят в такива фирми, да се вдигне капиталът на компаниите и да бъдат наложени рестрикции относно франчайза им. Ще има таван при пресрочие. Eдно от предложенията е и създаването на регистър към БНБ или НАП, в който всеки потребител може да се си забрани в срок от 1,3 или 5 години да тегли бърз кредит, тоест да се самоограничи.

Според Христо Гаджев от ГЕРБ това било лобистки закон в полза на фирмите. "С такова впечатление оставам, тъй като изглежда вие одобрявате само името на законопроекта, всичко ще се променя. Защо е позволено това безобразие, законопроектът да бъде допуснат от Министерския съвет?", попита Гаджев.

"Поредният тежък, лобистки законопроект. Той ще удари най-бедните, а именно 1,5 млн. българи. Защото системата за бързите кредити ви се струва далечна, но хората, които не могат да вземат пари от банката, вземат бърз кредит, това са най-окаяните българи и не всички са хазартно зависими. Да няма таван на лихвите пък е тотално безумие и мечтана на всички такива фирми", ядоса се Цончо Ганев от "Възраждане".

"Законопроектът въвежда таван, който не може да бъде заобиколен и включва всички разходи по кредита, извън ГПР-то. Прочетете внимателно разпоредбите", отговори му Проданов.

"Трудна е аргументацията на вносителите. Целта била изкарване на мутрите от сектора на бързите кредити, защита на потребителите, но ако имаше олимпийска дисциплина за лобизъм щяхте да сте на първо място. Разбираме, че законът ще търпи сериозна редакция, ще следим дали най-уязвимите, които опират до тези бързи кредити, ще бъдат защитени", включи се в дебата и Богдан Богданов, бивш икономически министър и депутат от ПП и каза, че от тяхната група ще имат предложения между двете четения, за да бъдат защитени най-уязвимите хора в обществото.

Според Байрам Байрам от ДПС-НН законопроектът трябва да бъде приет, защото е много важен и засяга много граждани. "И в комисия се обединихме всички, че трябва да се даде максимален срок между двете четения, защото този законопроект трябва да бъде изчистен, има спорни текстове", каза той.