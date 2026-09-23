Иран е възстановил половината от повредените мощности в газовото находище „Южен Парс“

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Иран е възстановил около 50 процента от повредените производствени мощности в газовото находище „Южен Парс", съобщи заместник-министърът на петрола Ахмад Зерааткар, цитиран от Ройтерс.

По думите му всички планирани ремонтни дейности ще приключат преди зимата. В края на август Зерааткар съобщи, че в експлоатация са били върнати около 40 процента от повредените мощности, посочи БТА.

„Южен Парс" беше поразен от Израел през март при атака, координирана със САЩ. Находището съдържа около една трета от световните запаси на природен газ, а по-голямата част от добива му е предназначена за вътрешното потребление на Иран.