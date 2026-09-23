Европейските борси започнаха с повишения, след като петролът падна под 100 долара

Основните европейски фондови пазари отчетоха повишения в началото на днешната търговия, подкрепени от понижаващите се цени на петрола, докато инвеститорите очакваха предварителните данни за бизнес активността в еврозоната през септември, предаде Ройтерс.

На Лондонската фондова борса индексът FTSE 100 се повиши с 0,27 на сто до 10 737,25 пункта към 10:45 ч. българско време. Във Франкфурт на Майн DAX нарасна с 0,05 на сто до 25 591,31 пункта, а парижкият CAC 40 прибави 0,36 на сто до 8184,47 пункта. В Милано FTSE MIB се повиши с 0,38 на сто до 52 294,27 пункта. Общоевропейският STOXX 600 отчете ръст от 0,16 на сто към същия час. На Виенската борса индексът ATX Prime нарасна с 1,1 на сто до 3425,42 пункта в ранната търговия. От началото на годината повишението му достигна 28,86 на сто.

Инвеститорите очакват предварителните септемврийски стойности на индексите на мениджърите по поръчките (PMI) на „Стандард енд Пуърс Глоубъл" (S&P Global), които ще дадат нови сигнали за състоянието на икономиката в еврозоната.

Цените на петрола продължиха да спадат заради очакванията за увеличаване на доставките от Персийския залив след възобновяването на работата на ключов саудитски нефтопровод. Сортът Брент се търгуваше под 100 долара за барел.

Допълнителна подкрепа за пазарните настроения оказаха преговорите между представители на САЩ и Иран. Инвеститорите се надяват на облекчаване на напрежението в Близкия изток и на петролния пазар.

В ранната търговия акциите в авиационния и отбранителния сектор бяха сред водещите по ръст, като сред най-добре представящите се компании се наредиха „Сааб" (Saab) и „Ексосенс" (Exosens). Енергийният сектор също отчете повишение от 0,8 на сто въпреки поевтиняването на петрола.

Сред отделните компании акциите на германския производител на семена Ка Ве Ес (KWS) загубиха 6,1 на сто. Годишните нетни продажби на дружеството са намалели с 3 на сто до 1,63 млрд. евро, под очакваните от анализаторите 1,68 млрд. евро. Резултатите са засегнати от свиването на площите, засети със захарно цвекло и царевица, пише БТА.

Книжата на нидерландския оператор за електронни плащания „Адиен" (Adyen) поевтиняха с около 2 на сто. Компанията назначи Никлас Неглен от „Кларна" (Klarna) за следващ главен финансов директор, считано от 1 февруари 2027 г.