Mercedes може да затвори два завода в Германия, ако производствените разходи останат високи

Mercedes ще затвори два германски завода, ако усилията за намаляване на производствените разходи се провалят. Членът на борда на директорите по производството Михаел Шибе заяви пред служителите на 21 септември, че компанията иска да запази всяка германска фабрика, но ще трябва да затвори един обект за сглобяване на автомобили и един за двигатели, ако не могат да бъдат договорени необходимите мерки.

Трябва да се подчертае, че Mercedes не е определила нито едно от двете съоръжения, нито е обявено окончателно решение. Германската производствена мрежа на компанията обхваща много различни операции, започвайки с три завода за сглобяване на пътнически автомобили в Зинделфинген, Ращат и Бремен. Що се отнася до силови агрегати, това са фабриките в Унтертюркхайм, Берлин и Хамбург.

Предупреждението идва след месеци на все по-ясен натиск върху производствените разходи в Германия. Още през юни 2026 г. автомобилният производител ясно заяви, че засилва глобалните мерки за производителност, с особен фокус върху своите германски заводи. Mercedes вече беше намалил фиксираните разходи с 25% от 2019 г. насам, но са необходими допълнителни подобрения.

По време на Деня на капиталовите пазари през 2025 г., базираният в Щутгарт производител заяви, че възнамерява да намали производствените разходи с 10% до 2027 г., като същевременно коригира номиналния капацитет. Планира се световният капацитет за производство на леки автомобили да спадне рязко от 2,5 милиона превозни средства през 2024 г. до между 2,2 и 2 милиона до 2027 г.

Годишният производствен капацитет в германските заводи е балансиран на средно 300 000 превозни средства на обект.