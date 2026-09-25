AM радиото става задължително за колите в САЩ

Камарата на представителите на САЩ одобри двупартиен законопроект, който ще направи AM радиото задължително за нови леки автомобили, без допълнително заплащане за купувача.

Основният аргумент на поддръжниците на предложението е, че AM радио вълните все още е важна част от инфраструктурата на гражданската защита в САЩ. То е ключово средство за предаване на информация от Националната система за предупреждение за извънредни ситуации, предавайки информация в случаи на природни бедствия, когато клетъчните мрежи, интернет или дори електрическата мрежа може да са извън експлоатация.

Решението идва на фона на факта, че няколко автомобилни производители започнаха постепенно да премахват аксесоара от новите си модели, особено от електрическите. Причината е, че електромоторите и високоволтовите системи могат да създават електромагнитни смущения, които влияят на приемането на AM сигнал, причинявайки силни смущения и шум, които заглушават излъчването.

Вместо да инвестират в специални решения за екраниране и филтри за ограничаване на смущенията, производители като Tesla , Rivian и BMW в няколко случая са избрали напълно да премахнат AM радиото от автомобилните си системи.