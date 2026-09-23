Парламентът отмени забраната за износ на горива

Опозицията: "Нямате анализ за това решение, ще се стигне до допълнително поскъпване на горивата"

"Това решение е пазарно и няма да има ефект върху цената на дизела, а ако има то ще е в посока надолу", убеден е зам.-председателят на ПГ на ПБ Слави Василев

Александър Иванов от ГЕРБ предложи с решение на НС цената на дизела да бъде намалена с 0,20 евроцента, но ПБ не го прие

Парламентът прие решението на Министерския съвет за отпадането на ограничението за износ на нефтопродукти за ЕС. Единствените подкрепили решението бяха от "Прогресивна България".

Забраната беше въведена с извънредно решение на Народното събрание на 31 октомври 2025 г. и обхвана износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти към други държави от Европейския съюз. Целта беше да се предотврати спекулативно поскъпване и да се гарантират енергийната сигурност и стабилността на вътрешния пазар. Сега правителството предлага ограничението да отпадне с аргумента, че условията, довели до въвеждането му, вече не са налице.

"От момента на налагане на забраната досега обстоятелствата, които са наложили нейното налагане, са променени, като към момента санкциите на САЩ и Обединеното кралство не се прилагат по отношение на групата дружества на „Лукойл" в България, в т.ч. „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, тъй като за тях действа пълна специална дерогация, издадена от правителствата на наложилите санкциите държави. В групата дружества на „Лукойл" в България е назначен от страната на държавата особен M6-MC АР-НЕФТОПРОДУКТИ.DOCX2 търговски управител, с което се гарантира осигуряване непрекъсваемост на дейността на дружествата. В този смисъл, всички рискове, които са наложили приемане на забраната, към настоящия момент са преодолени, като продължаването на нейното действие създава съществени административно-организационни пречки пред бизнеса с горива, съответно затрудняване на оперативната дейност на рафинерията на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД в Бургас, и загуби на операторите, които не могат да изпълнят свои задължения по договори с международни контрагенти", гласят мотивите на правителството.

И се добавя: "Продължаването на действието на забраната би било и в противоречие с правото на Европейския съюз, тъй като забраната представлява изключение от принципа на свободно движение на стоки и действието й следва да бъде мотивирано във всеки един момент, като при отпадане на обстоятелствата, които я налагат, същата следва да бъде отменена".

"Предприемате този ход без какъвто и да е анализ и данни. Ход, който може да доведе до допълнително поскъпване на горивата, за което вие ще бъдете пряко отговорни. Има няколко управленски решения, които не сте обмислили - да запазите забраната, и с решение на НАП, които да ги направите максимално прозрачни и под обществен контрол, да се разрешава износа. Вторият вариант е да се разреши износа само за ЕС, защото забраната не касае само ЕС, а и страни извън ЕС. Моят съвет е в никакъв случай обаче без съществен анализ такова решение на бъде предприемано", заяви Мартин Димитров от ДБ.

"Моят съвет е - недейте да се изказвате неподготвен. Именно защото има огромни количества, които не могат да бъдат изнесени, но те са тук и ползват складовите вместимости, затова цената ще падне, когато вдигнем забраната за износ на дизел и керосин, защото тези складови вместимости ще бъдат свободни, за да бъдат ползвани за вътрешната търговия", обясни зам.-председателят на ПГ на "Прогресивна България" Слави Василев и добави, че това решение е пазарно и няма да има ефект върху цената на дизела, а ако има то ще е в посока надолу.

"Временната мярка е освен за ЕС и за страните извън Съюза. И въвеждането на тази мярка от правителството на Росен Желязков беше при една криза в съседна на нас държава извън ЕС, за да подсигурим възможността българският бизнес, граждани, превозвачи, да имат най-вече горива. Единственото съображение е дали сте съобразили количеството горива необходими за българския пазар, защото по линия на цените не се справяте. Това е въпрос, чийто отговор дължите на българския бизнес и граждани и това е нормално. Въпросът е правителството какво прави? Ако имаше анализ, ако имаше гаранция, че такова решение ще облекчи инфлационният натиск, ще облекчи цената на горивата, щяхме да подкрепим това решение", аргументира се Александър Иванов от ГЕРБ защото групата няма да подкрепи решението.

"Това решение не е добре за българските граждани, добре е за този, който произвежда дизел и ще го изнесе на по-високи цени в чужбина. Със сигурност няма нито една икономическа теория, според която това решение да доведе до спад на бензиноколонката", убеден е председателят на ПП Асен Василев.

"Това, което определя цената на дизела е котировката, а суровият петрол е основата, от която се произвежда дизел. Има и нещо друго, което липсва във вашето знание - това е производственият капацитет на рафинериите. И понеже вие не разбирате от тази тънка материя, така както не разбирате и от финанси, очевидно, щом докарахте държавата дотук, да ви кажа. Производственият капацитет на рафинериите в Европа в момента, е крайно недостатъчен, затова и руският дизел беше това, което компенсираше, за да може цената в Европа да е ниска, и понеже руският дизел липсва, и понеже капацитетът е недостатъчен, затова е нужно да позволим на нашата рафинерия, която произвежда повече, отколкото потребяваме да може да изнася. Първо, защото ще облекчи пазарите на нашите партньори в ЕС, второ - ще спомогне на търговците на горива да могат да реализират бизнес, и трето ще се освободят складови вместимости, които ще помогнат на вътрешната търговия. Спрете да се излагате и разберете, че от търговия с горива не разбирате", ядоса се Слави Василев на Асен Василев.

Зам.-министърът на икономиката Михаела Карадимова обясни, че към 3 септември 2026 година, съгласно предоставените данни от особения търговски управител на площадката на "Лукойл" в Бургас са налични около 50 000 тона дизелово гориво, което е излишък спрямо потребностите на вътрешния пазар и може да бъде реализирано чрез износ.

По думите й при посочената в анализа от особения търговски управител пазарна цена стойността на тези наличности е приблизително 73,2 млн. долара. При натрупване на допълнителни количества от производството през октомври общата стойност на задържания продукт би могла да достигне приблизително 197,6 млн. долара.

Накрая на дебатите Александър Иванов от ГЕРБ предложи цената на дизела, която вече удари 2 евро, да бъде намалена с 0,20 евроцента, но не бе прието с гласовете на "Прогресивна България".