Близо 10 млн. души участваха в избора на визия за новите евробанкноти

Близо 10 млн. души от Европа и други части на света са участвали в общественото допитване за дизайна на бъдещите евробанкноти, съобщи Европейската централна банка.

Анкетата се проведе между 23 юли и 21 септември, като участниците са дали мнение за десет предложения, разработени по две теми – „Европейска култура" и „Реки и птици". Общо 9,96 млн. души са се включили в допитването, което според ЕЦБ показва значителен интерес към бъдещия облик на общата европейска валута.

В анкетата са участвали около 2,6 процента от населението на еврозоната. Интересът е бил регистриран във всички държави от валутния съюз и сред различни възрастови групи, като около две трети от участниците са на възраст под 35 години.

Данните от общественото допитване ще бъдат обработени чрез статистически методи, така че резултатите да отразяват структурата на населението на еврозоната. Паралелно с това независима изследователска компания провежда отделно проучване със същите въпроси сред представителна извадка от жители на еврозоната.

Управителният съвет на ЕЦБ ще избере окончателната концепция въз основа на резултатите от двете проучвания, препоръките на независимото жури и техническата оценка на предложенията. Решението се очаква към края на 2026 г.

Централната банка засега не публикува резултатите за отделните предложения. След избора на дизайна ЕЦБ ще представи подробен доклад с оценките за всички проекти и разбивка на резултатите по държави.

Следващата серия евробанкноти ще бъде адаптирана за производството и ще включва обновени защитни елементи, както и решения за по-добра достъпност и устойчивост, пише БТА. Очаква се новите банкноти да започнат постепенно да влизат в обращение в началото на 2030-те години. Сегашните банкноти ще останат валидни и ще се използват паралелно с новата серия.