Връщат данък свръхпечалба от 2027 г., за да финансират облекчения за деца

Слагат акциз за скъпите коли над 250 киловата

Актуализират данъчните оценки от догодина, без тези по които се смята такса смет

Хазартът ще се рекламира само там, където дарява за спорт

Държавата връща облагането на свръхпечалбите от 2027 г. Това съобщи зам.финансовият министър Людмила Петкова на брифинг за представяне на всички данъчни промени.

Облагането ще бъде за банки, застрахователи, търговци със стопанска дейност с не по-малко от 5 обекта, телекомуникационните компании, обменните бюра и фирмите за бързи кредити. Те формират 60% от свръхпечалбата във всички икономически сектори, каза Петкова.

Няма да има такъв данък за производствени предприятия, транспорт, селско стопанство. За референтен период ще се вземе времето 2020-2025 г. Ако за този период печалбата на съответното друество се е увеличила с 20% няма данък, но ако е повече, разликата се облага с 33%. За всяко предприятие се взема неговата история, всяко изчислява референтната си стойност и се облага. 90% от дълимия данък ще се внася авансово и с този ресурс ще се финансират преференциите за деца

Въвежда се акциз върху автомобили с мощност над 250 киловата, с изключение на линейки, пожарни и други автомобили със специално предназначение. Дължи се при първа регистрация или внос, като ставките са различни- за нови 10 000 евро, плюс по 10 евро плюс за всеки киловат над 250. За употребявани – 5000 евро и 8 евро за киловат за колите втора ръка, съобщи Петкова.

Въвежда се пълна забрана за реклама на хазартни игри- единствено, като се допуска реклама върху спортните съоръжения и екипи и при спонсорство.

Данъчните оценки ще се вдигат на три стъпки - 20%, 35% и 35% , само пресмятането на такса смет, където още не е въведен принципа "замърсителят паща" ще става по сегашните.

Очаквайте подробности.