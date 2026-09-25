Качество, постоянство, добра цена и сигурност на доставките

Как се създава продукт, на който професионалният готвач може да разчита - разказва ръководителят на отдел „Собствени марки" в МЕТРО България

Какво стои зад продуктите, които влизат в професионалната кухня, и как компанията подкрепя ресторантьорския бизнес

Собствените марки на МЕТРО се разработват с активно участие на компанията във всеки етап.

За професионалния готвач вкусът е само част от картината. Постоянството е не по-малко важно.

Екатерина Кирилова е част от екипа на МЕТРО България от януари 2000 г., като през годините преминава през различни позиции и продуктови категории, сред които „Текстил" и „Млечни продукти". От 2021 г. е ръководител отдел „Собствени марки", където отговаря за развитието на портфолиото и работата с продуктите на МЕТРО. Натрупаният през годините опит ѝ дава поглед върху бизнеса от различни страни, от ежедневната търговска работа до развитието на стратегически категории.

- Г-жо Кирилова, собствените марки на МЕТРО са важна част от асортимента на компанията. Какво стои зад създаването на един такъв продукт и с какво се различава подходът към него?

- Създаването на продукт под собствена марка започва много преди той да достигне до рафта. Първо се вслушваме в нуждите на нашите клиенти, особено на професионалистите в ресторантьорството и хотелиерството, след което определяме какъв продукт би им донесъл реална добавена стойност. Разликата при собствените марки е, че ние участваме активно във всяка стъпка, от задаването на спецификацията и избора на доставчик до контрола на качеството и развитието на продукта във времето. Това ни дава възможност да създаваме продукти, които отговарят на конкретни професионални изисквания, с постоянно качество и добра цена.

- Кое е най-трудното за обяснение на хората извън бизнеса при работата със собствените марки? Какво остава невидимо за крайния клиент, но е решаващо при оценката на един продукт?

- Най-трудно е да се обясни колко много работа стои зад един на пръв поглед обикновен продукт. Крайният клиент вижда опаковката и цената, но зад тях стоят десетки проверки, одити, тестове и анализи. За професионалните клиенти са важни постоянството на качеството, проследимостта на суровините, безопасността на храните, производствените процеси и надеждността на доставките. Именно тези елементи често остават невидими, но те определят дали един продукт може да бъде предпочитан избор за професионалната кухня.

- METRO Chef е създадена специално за професионалната кухня. Какво очакват готвачите и ресторантьорите от един продукт и как това влияе върху избора и разработването му?

- Професионалният готвач гледа на продукта по различен начин. За него вкусът е само една част от картината. Важни са още поведението на продукта при обработка, добивът, консистенцията, размерът, калибърът, срокът на годност и най-вече постоянството. Когато един продукт влиза в професионална кухня, той трябва да работи. Ако ресторантът предлага едно и също ястие всеки ден, готвачът трябва да може да разчита, че продуктът ще се държи по същия начин и ще даде очаквания резултат. Затова се вслушваме много внимателно в професионалистите. Техният опит и обратната им връзка са важна част от разработването и усъвършенстването на METRO Chef. Целта е продуктите не просто да отговарят на определен стандарт, а реално да улесняват работата в кухнята, да помагат за оптимизирането на разходите и да позволяват на професионалистите да поддържат високи стандарти пред своите клиенти.

- По какъв начин гарантирате качеството на собствените си марки, от избора на доставчик и суровини до готовия продукт?

- Продуктите от собствените марки на МЕТРО, преминават през седемстепенен качествен контрол. Той започва още при разработването на продукта и продължава целогодишно, на всеки етап от веригата и след старта на доставките на готовия продукт. Работим с внимателно подбрани доставчици, които отговарят на едни от най-строгите международни стандарти, като IFS, BRC, FSSC 22000, GlobalGap и други. Сертифицирането по тях се осъществява чрез редовни годишни одити. Извършват се лабораторни анализи и регулярни проверки, а всяка партида трябва да покрива предварително зададени критерии за качество и безопасност. За нас качеството не е еднократен процес, а непрекъснат ангажимент към клиентите и техния бизнес.

- Как МЕТРО балансира между качество и цена при собствените си марки и какво означава това за клиентите в условията на променящи се разходи?

- Нашата цел не е просто да предложим по-ниска цена, а да осигурим най-доброто съотношение между качество и стойност. Като развиваме собствени марки, имаме по-голям контрол върху процесите и можем да работим по-ефективно по цялата верига. Цената е важна и в самия модел на работа на МЕТРО. Програмата „Цени на ниво“ дава възможност на професионалните клиенти да получат по-добра цена при закупуване на по-големи количества, което е особено важно за ресторантите, където разходите за продукти са съществена част от себестойността на всяко ястие. При покупка на две бройки цената може да бъде до 30% по-ниска, а при по-големи количества клиентите могат да достигнат до още по-изгодно ценово ниво. В крайна сметка целта е продуктът да бъде не само качествен, но и разумен избор за бизнеса. Затова търсим решения, които дават на ресторантьора повече предвидимост и възможност да планира по-добре разходите си, като същевременно му помагат да остане конкурентоспособен, особено в периоди на повишени разходи и пазарна несигурност.

- Как гарантирате надеждността на доставките и наличностите, от които зависи ежедневната работа на професионалната кухня?

- За професионалните клиенти надеждността е също толкова важна, колкото и качеството на самия продукт. Затова работим с дългосрочно планиране, внимателно управление на запасите и постоянна комуникация с доставчиците. Следим тенденциите в търсенето и изграждаме процеси, които минимизират риска от липси. За един ресторант това не е просто въпрос на удобство. Ако даден продукт липсва, това може да се отрази на менюто, разходите и работата на целия екип. Затова сигурността на доставките е част от стойността, която искаме да даваме на професионалните клиенти.

- Освен с продукти и ценови решения МЕТРО подкрепя професионалния бизнес и чрез знания и обучения. Каква е ролята на МЕТРО Академията в това партньорство?

- МЕТРО Академия е естествено продължение на работата ни с професионалната кухня. Там готвачи и ресторантьори могат да развиват уменията си, да обменят опит и да се срещат с други професионалисти. За нас е важно да не предлагаме само продукт, а и знания, които могат да бъдат приложени директно в ежедневната работа. Именно тази връзка между продукта, неговото правилно използване и реалните нужди на бизнеса е много ценна. Обратната връзка от професионалистите в Академията и от ресторантите ни помага и ние самите да развиваме собствените си марки.

- Вече четвърта година „Гастрономическият пътеводител“ събира независими ресторанти от цялата страна. Какво показва проектът за развитието на българската ресторантьорска сцена?

- Инициативата показва една все по-зряла, уверена и разнообразна ресторантьорска сцена. Виждаме все повече професионалисти, които работят със собствен почерк, развиват местни продукти и създават автентични кулинарни преживявания. Това е знак, че българската гастрономия има своя идентичност и потенциал да привлича внимание не само у нас, но и извън страната. За нас „Гастрономическият пътеводител“ е възможност да дадем видимост на тези хора, да разкажем техните истории и да подкрепим развитието на независимия ресторантьорски бизнес.

- Какво бихте искали един ресторантьор да знае за собствените марки на МЕТРО, преди да избере продукт за своето меню?

- Бих искала ресторантьорите да знаят, че зад всеки продукт от собствените марки на МЕТРО стои много повече от една опаковка. Има дълъг процес на подбор и контрол, постоянни проверки, работа с доставчици и развитие на продуктите във времето. Това не са просто алтернативи на известните марки, а продукти, създадени с мисъл за реалните нужди на професионалната кухня. Най-добрият критерий винаги остава практическото приложение – как продуктът се представя в реална работна среда, какъв резултат осигурява и каква стойност носи за бизнеса. Именно затова толкова много професионалисти избират собствените марки на МЕТРО като част от ежедневната си работа.