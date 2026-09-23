Русия намалява прогнозите си за производство и износ на природен газ до най-ниското им ниво от 17 г.

Министерството на икономиката на Русия намалява прогнозите за добив и износ на руски природен газ тази година, става известно от проект на правителствен документ, до който Ройтерс е получила достъп.

По-рано този месец агенция съобщи, че Русия също е понижила прогнозата си за производството на петрол през 2026 г. до най-ниското ниво за последните 17 години и е ревизирала прогнозите за износа на гориво за тази и следващата година заради войната с Украйна.

Новите прогнози ще бъдат използвани за актуализиране на федералния бюджет до 2029 г., пише БТА.

Прогнозите за производството и износа на природен газ са ревизирани низходящо на фона на прекъснатите икономически и политически връзки на Русия със Запада заради войната в Украйна и плановете на Европейския съюз да прекрати всякакви покупки на руски газ от идната година.

Според проекта производството на природен газ в Русия тази година ще възлезе на 683,1 милиарда кубични метра, което е с 5,3 милиарда кубични метра по-малко заложеното в правителствената прогноза от май, но все пак е над нивото от 662,7 милиарда кубични метра, произведени през 2025 г.

Предвижда се износът на газ по тръбопроводи от Русия да достигне 117,5 милиарда кубични метра през настоящата година, след което да се повиши допълнително до 120,5 милиарда кубични метра през 2027 г. и спадне до 115 милиарда кубични метра през 2028 г.

Кремъл заяви по-рано през септември, че Европа си вреди, като купува скъп газ на спот пазара, вместо да избере по-евтините руски доставки. Москва твърди, че е готова да възобнови доставките на газ за Европа, включително по частично повредения газопровод „Северен поток“.

Очаква се износът на втечнен природен газ от Русия да се увеличи до 35 милиона тона тази година от 30,3 милиона тона през 2025 г., но това все пак е с 5,3 милиона тона по-малко от по-ранните очаквания.

Износът на втечнен природен газ от Русия ще продължи да нараства през следващите години, но с по-бавен темп от предварително прогнозирания, според проектодокумента.

Износът на газ от Русия за Европа се понижи с 44 процента миналата година до едва 18 млрд. куб. м – най-ниското ниво от средата на 70-те години на 20-и век насам, след затварянето на транзитния маршрут през Украйна, според изчисления на Ройтерс.

Износът на руски газ по газопроводи за Европа достигна пик от около 180 млрд. куб. м годишно през периода 2018–2019 г.