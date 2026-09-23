Индексите на Уолстрийт се отправиха надолу

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Със спадове на индексите започна днешната сесия на Уолстрийт. Доходността по американските държавните облигации и цените на петрола отбелязаха леко повишение на фона на опасения за ескалация на конфликта между САЩ и Иран, предаде Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,2 на сто до 51 762,11 пункта към 16:44 часа бълг. време.

Широкият индекс S&P 500 изтри 0,18 на сто до 7750,39 пункта, а технологичният Nasdaq Composite отстъпи с 0,3 на сто до 27 161,86 пункта.

Секторите на компаниите за комунални услуги и луксозни стоки записаха средно понижение с около 1 на сто, пише БТА.

Междувременно доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ наддадоха с повече от 2 базисни пункта до 4,994 на сто, както и доходността на 2-годишните държавни облигации - до 4,81 на сто.

Фючърсите на суровия петрол също отбелязаха повишение. Сортът Брент с доставка през ноември се търгува с ръст от 1 на сто до ниво около 100 долара за барел, докато фючърсите на американския лек суров петрол отбелязаха увеличение с по-малко от 1 на сто до около 91 долара за барел.