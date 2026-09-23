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Румъния маха таксите за преминаване по ключовите мостове над река Дунав от 1 октомври

Мартина Ганчева, БТА

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Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ

Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове над река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври тази година. Новината обяви министърът на транспорта и отбраната на страната Раду Мируца.

Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона: моста при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България; моста при Фетещ на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Ваду Ой, свързващ областите Мунтения и Добруджа.

Целта е да се облекчи трафикът, да се стимулира икономическата активност в трансграничните региони и да се намали административната и финансова тежест както за гражданите, така и за бизнеса, посочва Раду Мируца.

Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди, коментират местните медии и допълват, че решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния. 

Таксите за мостовете ще бъдат премахнати чрез въвеждането на системата TollRo – проект, включен в Националния план за възстановяване и устойчивост.

"Новият закон премахва таксите за мостовете и прилага прост принцип за тежкотоварния трафик: собствениците на камиони плащат пътни такси въз основа на изминатото разстояние и степента на замърсяване на превозното средство. С други думи, използва се същата система, каквато има в 24 други държави от ЕС. Това е един от онези редки случаи в Румъния, когато въвеждането на нова система за таксуване не води до запазване на старата такса, както сме свикнали. Този път таксата за моста отпада“, обясни Раду Мируца. 

Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ

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