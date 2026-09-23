Облагат свръхпечалби на вериги, телекоми и банки, за да платят нови облекчения за деца (Обзор)

Слагат акциз при покупка на скъпи и мощни коли, предвиждат промени в данъчните закони

Актуализират на три стъпки данъчни оценки, но такса смет ще се смята по старите

От 2027 г. държавата връща обратно облагането на свръхпечалбите. Този път обаче това няма да важи за енергетиката, както беше през 2022-2023 г., а за банки, застрахователи, търговци с не по-малко от пет обекта, телекоми, обменни бюра, фирми за бързи кредити.

Това съобщи зам.-министърът на финансите Людмила Петкова часове след като в сряда премиерът Румен Радев обяви промени в облагането на хазарта и забраната за неговата реклама.

Мотивът за облагането на свръхпечалбите е, че този род фирми формират 60% от свръхпечалбата във всички икономически сектори. Изборът им е направен след анализ за техните печалби, а и от съображения за намаляване на инфлацията, но без това да води до дефицит на стоки или услуги, обясни Петкова. По нейните думи специално при търговците на дребно, облагайки свръхпечалбите им, те вероятно няма да имат мотив да вдигат толкова много цените.

Няма да има такъв данък за

производствените

предприятия, транспорта, селското стопанство. За референтен период ще се вземе времето от 2020 до 2025 г. Ако за този период печалбата на съответното дружество се е увеличила с 20%, няма да има такъв данък, но ако е повече, разликата ще се облага с 33%. Облагането на свръхпечалбата ще е еднократен акт.

90% от дължимия по този ред данък ще се внесе авансово в хазната и с този ресурс ще се финансират преференциите за деца, обясни зам.-министърката.

Финансовото министерство предлага да се увеличи размерът на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Досега от данъчната основа на родителя се приспадат 6 хиляди лева за едно дете, а ще станат 5 хил. евро. За две сумата от 12 хил. лв. става 8 хил. евро, при три деца – от 18 хил. лева - 11 хил. евро, а за деца с увреждания от 1200 лева сега ще се приспадат 3864 евро.

Въвежда се ново облекчение

за деца

- за разходи за здравни, образователни и спортни услуги и стоки за деца. Те ще се използват от майките и бащите на бебета до деца на 18 г. С тях родителите ще финансират покупка на книжки и спортни принадлежности, а също и езикови курсове за по-големите, обясни Петкова. Облекчението ще се ползва, като тези разходи се приспадат конкретно от данъчната основа, но задължително ще трябва да се прилагат фактури. Слага се таван на тези разходи – за едно дете 2000 евро, за две - 4000, при три - 6000 евро. Документите няма да се прилагат към декларациите, но трябва да са налични при данъчна проверка.

Правителството се кани да въведе и

акциз върху автомобили

с мощност над 250 киловата,

с изключение на линейки, пожарни и други със специално предназначение. Той ще се` дължи при първа регистрация или внос на колата, като ставките са различни - за нови превозни средства е 10 000 евро плюс по 10 евро за всеки киловат над 250. За употребявани – 5000 евро и 8 евро за всеки киловат отгоре.

250 киловата са около 340 конски сили и това са предимно спортни луксозни автомобили, луксозни седани, големи SUV модели и високопроизводителни електромобили. В този клас попадат например Tesla Model 3, Porsche Taycan, BMW M3, Audi e-tron и други такива модели.

От 1 януари 2027-а започва и актуализацията на данъчните оценки. Тя ще върви на три стъпки, в три поредни години, съответно с 30, 35 и още 35% на третата година.

Петкова направи изрично уточнение, че по отношение на такса смет, ако данъчните оценки още се ползват като база за изчисляването ѝ , това ще става по сегашните, а не по новите.

Ако сегашната данъчна оценка е примерно 50 хиляди евро, то първата година трябва да стане 60 хиляди, втората - 81 хиляди, а третата - 197 хиляди евро. Скалата е стръмна, защото след втората година корекцията е върху вече увеличена данъчна оценка. Така

общото увеличение на данъчните оценки

след трите стъпки става 118,7%,

което е повече от двойно. Но това не означава, че данъкът ще се вдигне автоматично с тези проценти, защото той зависи не само от данъчната оценка, а и от ставката, която е избрала конкретната община, както и от вида на имота. А в големи градове като София, Пловдив и Варна - и от зоната, в която се намира.

В Закона за ДДС прагът за задължителна регистрация се повишава до 75 000 евро, което ще намали административната тежест за малките, средните и новите фирми, каза Петкова.

За да не се крие данък при сделки със земя и сгради, те ще се облагат с ДДС. Ще се въведе задължително електронно фактуриране. Изискването е по евродиректива и ще е задължително от 2030 г. за трансграничните доставки, но повечето държави го въвеждат и за местните, обясни Петкова. У нас ще е в сила от 2028 г., когато се създаде специална електронна платформа на НАП. В Закона за корпоративното подоходно облагане

прагът за амортизация на активи от 700 лв.

ще се вдигне на 1000 евро,

като идеята е активи до тази стойност да се отчитат като разходи, а не да се амортизират.

Въвежда се ускорена амортизация за изкуствен интелект и за сървъри, съобщи още Петкова. Така те ще се амортизират вместо за 2 години за 1. Фирмите ще могат да пренасят загуби до размера на положителния финансов резултат не за 5 години напред, колкото е сега, а за 10.

Важна промяна има и в режима за ваучерите. Сегашната годишна квота от 818 млн. евро ще се вдигне до 1,5 млрд. евро.

Ваучерите, които един работник може да получи,

се увеличават от 102 до 200 евро на месец

Сумата обаче ще се облага със 7% данък при източника и така работникът ще получи чисто 186 евро на месец.

Със същия размер данък вместо със сегашните 3% ще се облагат разходите в натура за собствени активи, например автомобили, лаптопи и други, дадени за лично ползване на управители на фирми.

“Текстовете, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност – преносът на стоки през външните граници на Европейския съюз (ЕС) в ущърб на европейските и националните финанси", заяви Радев.

“Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и т.нар. чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобно нарушение“, поясни премиерът.

Всяка информация, която съзнателно е укривана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление, каза още Радев.