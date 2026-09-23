Парламентът отпуши износа на 50 хил. тона дизел (Обзор)

Стойността на тези наличности е приблизително 73,2 млн. долара

Към 3 септември на площадката на “Лукойл Нефтохим Бургас” в наличност са били около 50 хил. тона дизелово гориво в излишък.

Това стана ясно от думите на зам.-министъра на икономиката Михаела Карадимова по време на дебатите в парламента за отмяна на забраната за износ на дизел и авиационно гориво към ЕС и трети страни.

Забраната беше въведена с извънредно решение на Народното събрание на 31 октомври 2025 г. и обхвана износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти. Целта беше да се предотврати спекулативно поскъпване и да се гарантират енергийната сигурност и стабилността на вътрешния пазар. Сега правителството на Румен Радев предлага ограничението да отпадне с аргумента, че условията, довели до въвеждането му, вече не са налице.

“Производственият капацитет на рафинерията в Бургас надхвърля потреблението на вътрешния пазар. Така че след удовлетворяване потребностите на българските граждани и бизнеса остава количество готов продукт, който по обективни икономически причини следва да бъде реализиран извън страната”, обясни тя и даде да се разбере, че

рафинерията работи с 90% от капацитета си

и приоритетно задоволява вътрешния пазар.

По думите ѝ от анализ на особения търговски управител станало ясно, че стойността на тези наличности е приблизително 73,2 млн. долара. А при натрупване на допълнителни количества от производството през октомври общата стойност на задържания продукт би могла да достигне приблизително 197,6 млн. долара.

По време на дебатите основните притеснения на опозицията обаче бяха, че с това решение цените на бензиноколонките ще се вдигнат още повече от така или иначе вече високите им стойности.

Александър Иванов от ГЕРБ дори предложи с решение на НС депутатите да запишат

цената на дизела да бъде намалена с 20 евроцента,

но тъй като от “Прогресивна България”, която има мнозинство, не го приеха, предложението не успя да получи нужните гласове.

“Предприемате този ход без какъвто и да е анализ и данни. Ход, който може да доведе до допълнително поскъпване на горивата, за което вие ще бъдете пряко отговорни”, възмути се Мартин Димитров от ДБ.

Слави Василев от “Прогресивна България” обаче излезе да обясни, че забраната за износ няма да повлияе върху цената на дизела, защото тя ще продължи да се определя от международните пазари, но ще помогне на рафинерията и на търговците на горива.

“Това ще освободи и складови вместимости в България, необходими на вътрешната търговия. Решението е пазарно и няма да има ефект върху цената на дизела, а ако има - ще е в посока надолу”, добави той.

“От началото на годината насам от България са изнасяни и в момента се изнасят горива, ако има извънпазарни наличности”, посочи Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС. Но по решение от предходното НС има държавен контрол върху тази търговия, за да не се допусне дефицит, отбеляза той. Това, което предлагате, е реално да падне държавният контрол и да може бизнесът да си изнася, когато и колкото иска, смята депутатът.