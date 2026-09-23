Реклами на хазарт – само по стадионите и екипите (Обзор)

Много от налозите върху залагания се превалутират от левове в евро в съотношение едно към едно

Въвеждаме пълна забрана за рекламата на хазарт. Не искаме той да присъства ежедневно в очите на българските граждани и да достига до децата, каза в началото на правителственото заседание в сряда премиерът Румен Радев.

Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова предизвикателни, че градовете и селата ни заприличаха на Лас Вегас. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага такава дейност -

ще с облага реалният резултат от финансовата

дейност,

каза той.

Промените предвиждат да се увеличи алтернативният данък за игрални автомати, маси и оборудване в казина. От 800 лева той става 600 евро, за маси - от 22 000 лв. на 13 000 евро. Той ще се плаща на тримесечие.

От 1 януари 2028 г. се въвежда и долна граница за данъка, който се дължи върху разликата между залози и изплатени печалби - той става минимум 200 евро на автомат, не по-малко от 20 000 евро за масите, т.е. не по-малко от 4500 евро на маса месечно, обясни зам.-финансовата министърка Людмила Петкова.

НАП

ще има дистанционна връзка с информационните

системи на хазартните оператори

и по нея ще получава в реално време данни за брой и вид устройства, залози, печалби и т.н.

Увеличава се размерът на вноските за социално отговорно поведение, съответно за онлайн залагания от 60 000 лева на 60 000 евро, в казино от 20 000 лева на 20 000 евро и за всички останали видове от 10 000 лева на 10 000 евро. Очаква се само от тази мярка 15 млн. евро да влязат в хазната, пресметна Петкова.

Ще има вече и държавна такса за игрално оборудване, каквато в момента няма - 50 000 евро за 5-годишен лиценз и 100 000 евро за 10-годишен.

На стъпки ще расте и двукомпонентната

такса за хазарта

– еднократната от левове става в евро в същия размер, а променливата ще расте от догодина с по 1%, което означава от 20% сега да се увеличи на 21% от 1 януари 2027 г. и на 22% от 2028 г.

За онлайн хазарта тя не може да е по-малко от 100 хил. евро. 1% от увеличената такса ще се преотстъпва на хазартните оператори, за да даряват на федерации, за олимпийски спортове и други, но ако не го направят, ще им се събира заедно с лихвата за една година.

Въвежда се пълна забрана за реклама на хазартни игри, като единствено остава тази, свързана със спонсорство, т.е. върху спортните съоръжения и екипи. Чужди онлайн оператори ще трябва са се регистрират, ако ще работят у нас, и да плащат такса при получаване на лиценза, каквато сега дължат само българските.

