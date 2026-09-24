Експерт: В момента всяка европейска рафинерия прави големи печалби

Има огромен недостиг на дизел заради затварянето на Ормузкия проток и съответно цената се вдига. Това заяви експертът Мартин Владимиров пред Нова тв. Той допълни, че в момента всяка европейска рафинерия прави големи печалби, включително и тази у нас. Според него парадокса е, че в момента има свръхпредлагане на горива.

Владимиров каза, че ценообразуването не се определя от купуването и продаването на горива, а от международните цени.

По думите му в момента предлагането на горива у нас надхвърля търсенето с около 20-30%. В същото време обаче цените на колонките остават високи, тъй като търговците на едро се ориентират по Средиземноморската борса. „Това дава отклонение при нас, което спред мен е около 20 евроцента нагоре спремо това, което би трябвало да бъде. Има огромен недостиг на дизел на световния пазар и съответно цената на борсата се повишава. Всеки търговец гледа да максимизира печалбата си", обясни той.

Владимиров смята, че държавата има възможност да влияе върху ценообразуването, тъй като рафинерията се управлява чрез особен управител. По думите му това би позволило да се търси по-нисък марж при продажбата на горивата на вътрешния пазар. „Българската държава има възможност да се намеси в това ценообразуване", заяви той.

"За 30 г. не съм чул българската държава да защитава българския национален интерес", заяви Владимиров.

Той каза още, че как ще развият цените зависи от обстановката в Иран и Ормузкия проток. Експертът смята, че е много трудно да се определи колко високата цената на горивата влияе на инфлацията. Той е на мнение, че много фактори определят инфлацията.

Владимиров каза още, че потенциалният купувач на "Лукойл" Тод Боели е много близък до семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Към 3 септември на площадката на "Лукойл Нефтохим Бургас" в наличност са били около 50 хил. тона дизелово гориво в излишък. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на икономиката Михаела Карадимова по време на дебатите вчера в парламента за отмяна на забраната за износ на дизел и авиационно гориво към ЕС и трети страни.