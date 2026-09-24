ЕС инвестира близо 20 млн. евро в зелени проекти и иновации у нас

Близо 20 млн. евро ще бъдат инвестирани в проекти за иновации, кръгова икономика, опазване и възстановяване на околната среда и развитие на зелени градски пространства по програма „Евро-Средиземноморски басейн" (Евро-МЕД) 2021–2027. На 1 октомври ще бъде отворена осмата покана за проектни предложения по програмата, съобщиха от регионалното министерство.

Окончателните Насоки за кандидатстване, Ръководството на Програмата и информацията за регистрация за информационната сесия вече са одобрени и са публикувани на официалната страница на поканата.

Одобрените проекти ще трябва да бъдат изпълнени в срок до 24 месеца, като максималният бюджет за един проект е 2 млн. евро. Във всяко проектно предложение трябва да участват най-малко пет организации от пет различни държави в програмния обхват.

Кандидатстването ще бъде възможно до 14:00 ч. на 13 ноември чрез електронната система Jems. Водещите партньори на одобрените проекти ще трябва да ги представят устно пред оценителна комисия.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Национален орган по програмата, осигурява 15% национално съфинансиране за българските партньори по одобрените проекти. Програмата покрива 80% от бюджета на съответния партньор, а останалите 5% са собствен принос на бенефициента.

Организациите, които имат проектна идея, но все още не са намерили подходящи партньори, могат да използват специализирания форум на програмата за търсене на партньори. Чрез него потенциалните кандидати могат да представят своите проектни идеи, да заявят интерес към участие в партньорства и да установят контакт с организации от други държави в програмния обхват, добавят от ведомството.