Френската Schneider Electric купува изцяло българската Shelly Group, плаща по 70 евро на акция

Френският индустриален гигант Schneider Electric, който има завод в България и строи в момента втори, ще придобие една от най-успешните български технологични компании – Shelly Group. Това бе потвърдено с прессъобщение до „24 часа" от централата на френската компания.

Става дума за придобиване на дела на двамата основатели на българската компания Димитър Димитров и Светлин Тодоров, които общо притежават 57% от Shelly Group, но условието на търговото предложение е впоследствие Schneider Electric да има 95% от акциите на българската компания, като изкупи и дела на останалите акционери. Всичко това ще стане, след като се получат съответните разрешения от Комисията за финансов надзор и от Комисията за защита на конкуренцията, става ясно от съобщението.

Предложението предвижда изцяло парично плащане на цената за акциите, като ще бъде направено предложение на цена от 70 евро на акция за всички акции от капитала на Shelly, които все още не се притежават от Schneider Electric, и ще бъде обвързано с минимален праг на приемане от 95% от акционерния капитал на Shelly, което ще позволи на Schneider Electric да придобие пълната собственост чрез последващо изкупуване на акциите на останалите акционери, се казва в съобщението: „Сделката беше приветствана от Shelly Group и нейните двама учредители, които заедно притежават приблизително 57% от капитала на дружеството и са се съгласили да продадат акциите си при определени условия като част от общата сделка".

Придобиването би обединило софтуерно базираната платформа на Shelly за управление на енергията в дома с технологичното лидерство на Schneider Electric в областта на жилищните сгради, обновяването на съществуващи сгради и малките търговски обекти", съобщават от компанията.

Shelly Group е доставчик на решения за интернет на нещата (IoT) и интелигентни сгради, а сделката ще бъде осъществена изцяло срещу парично плащане при оценка от 1,2 млрд. евро. Очаква се Димитър Димитров да приеме търговото предложение по отношение на притежаваните от него акции, представляващи приблизително 29% от капитала на дружеството, и да реинвестира част от получените от него средства съвместно със Schneider Electric за период от най-малко три години. Успоредно с това Schneider Electric се е договорило да придобие от Светлин Тодоров приблизително 28% от капитала на дружеството, притежавани понастоящем от него лично и чрез собственото му дружество Salisto Holdings.

Според съобщението предложената цена представлява премия от 27% спрямо цената преди появата на пазарна информация относно сделката, което стана в края на лятото, когато се появиха първите слухове за сделката, и премия от 22% спрямо текущата референтна цена. Предложението ще бъде обвързано с условие за минимален праг на приемане от 95% от общия брой акции с право на глас и ще бъде успешно само ако този праг бъде достигнат или надвишен.

Доброволното търгово предложение ще бъде официално отправено от дъщерното дружество "SE 2026 A", което е част от групата Schneider Electric

Schneider Electric се е договорило първоначално да придобие миноритарен пакет от 5% от капитала, който не осигурява контрол, а впоследствие, след получаване на необходимите разрешения за осъществяване на концентрацията, да придобие пакет от приблизително 23% от капитала. Тези придобивания ще бъдат отменени, ако търговото предложение не приключи успешно

За целите на търговите предложения в България референтната цена представлява среднопретеглената спрямо обема на търговията цена за шестмесечен период (VWAP) на пазара, на който акциите са най-активно търгувани. След появата на пазарни слухове относно сделката на 29 юли 2026 г., референтната цена, незасегната от тези слухове и изчислена към предходния ден за търговия, възлиза на

55,2 евро за акция, твърди френската компания.

Референтната цена, изчислена като шестмесечната среднопретеглена спрямо обема на търговията цена (VWAP) на пазара, на който акциите са най-активно търгувани, възлиза на 57,5 евро за акция към 23 септември 2026 г.

От съобщението става ясно, че предложената сделка е била приветствана от Shelly Group, като дружеството се е съгласило с основните условия, при които би било готово да съдейства за осъществяването на планираното търгово предложение.

„Въз основа на наличната към момента информация Съветът на директорите е изразил предварително становище, че доброволно търгово предложение, отправено от Schneider Electric при посочената по-горе цена, би било в интерес на дружеството, неговите акционери, служители и други заинтересовани лица. Ако търговото предложение приключи успешно, то ще предостави на всички акционери гарантирана възможност да реализират инвестицията си и еднократна възможност да получат незабавно и сигурно определена парична стойност за своите акции", пише в прессъобщението на френската компания.

Фредерик Годмел, изпълнителен вицепрезидент „Енергиен мениджмънт" на Schneider Electric, заяви: „Чрез съчетаването на софтуерно базираната платформа на Shelly за управление на енергията в дома с технологичното лидерство на Schneider Electric, ще изведем енергийна интелигентност на следващо ниво в жилищния сектор, в модернизацията на съществуващи сгради и в малките търговски обекти. Shelly внася отличителни възможности в областта на широкомащабната свързаност, оперативната съвместимост и управлението на енергията в дома, които укрепват способността ни да свързваме физическия и дигиталния свят в домовете и малките сгради."

Търговото предложение ще бъде регистрирано в българската Комисия за финансов надзор (КФН). След успешното приключване на процедурата по разглеждане от КФН, пълните му условия ще бъдат публикувани в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове, след което ще започне да тече срокът за приемане от акционерите. Успешното приключване на търговото предложение ще бъде обусловено от придобиването от Schneider Electric на повече от 95% от акционерния капитал на Shelly, с оглед последващо принудително изкупуване на останалите акции и отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества.

Сделката е предмет и на получаване на обичайните за сделки от този вид регулаторни одобрения и се очаква да бъде финализирана до края на първото тримесечие на 2027 г.

Deutsche Bank AG действа като единствен финансов консултант, UniCredit Bulbank AD действа като български лицензиран инвестиционен посредник, а Boyanov & Co. и Bredin Prat действат като водещи правни консултанти по корпоративни въпроси на Schneider Electric.