До 30 септември могат да се коригират грешки в данъчните декларации

Физическите лица и компаниите имат още няколко дни, за да поправят грешки или пропуски в подадените си годишни данъчни декларации. Корекции могат да се правят до 30 септември, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Възможността е еднократна и важи както за годишните декларации за доходите на физическите лица, така и за декларациите на дружествата по Закона за корпоративното подоходно облагане. За да бъде направена поправка, се подава нова декларация, в която е посочена коригираната информация.

Гражданите могат да проверят вече подадените данни чрез електронната услуга на НАП за предварително попълнена данъчна декларация. Достъпът до нея става с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), като при необходимост информацията може да бъде променена.

Приходната агенция уведомява по имейл и хората, при които са установени разминавания между данните в декларациите и информацията, предоставена от работодатели или други платци на доходи.

Сред установените несъответствия са недекларирани или неточно посочени хонорари, получени средства от Държавен фонд „Земеделие", както и приходи от продажби в интернет, реализирани през 2025 г. Получилите подобни уведомления могат да проверят посочената информация и при нужда да подадат коригираща декларация до края на септември.

От НАП припомнят, че физическите лица могат да ползват 5% отстъпка, ако подадат годишната си данъчна декларация до края на март.

Допълнителна информация за реда и начина на извършване на корекциите е публикувана на сайта и в YouTube канала на НАП. Консултации се предоставят и от Информационния център на приходната агенция.