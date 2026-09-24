888 коня за първото електрическо Bentley

Bentley Torcal e първото електрическо Bentley с могъщите 888 к.с. След като излезе преди месеци ужасно скъпият Ferrari Luce, а марки като Rolls-Royce и Range Rover също имат електромобил, Bentley естествено не можеше да изостане. Сестринската марка Porsche вече има цели три: Taycan, Macan и Cayenne. Последните две са базирани на платформата Premium Platform Electric (PPE).

Кръстен на природния резерват Ел Торкал де Антекера в Андалусия, Torcal е дълъг 4,98 метра и започва на цена от 200 000 евро във Великобритания.

Torcal има забележително дълъг и прав преден капак за електрически автомобил. Под него всъщност е скрит багажник, който с обем от 90 литра е все още донякъде използваем. По този начин не рисквате да изцапате килима с висок косъм в 460-литровото основно багажно отделение с кабела за зареждане.

Bentley Torcal e първото електрическо Bentley.

При този електрически SUV овалните задни светлини на Bentayga и Continental ги няма. В задната част на Bentley Torcal виждаме плоски светлинни блокове,

Porsche Cayenne се предлага с мощност от 422 к.с., 666 к.с. и 1156 к.с. Bentley смята първите две за недостатъчни, а третата за прекомерна. Bentley Torcal е представен в две версии на мощност. Моделът от "базово ниво" се нарича просто Torcal и с 821 к.с. и 1194 Нм и също е един от най-мощните Bentley досега. Другият се казва Torcal S и с 888 к.с. и 1350 Нм е най-мощният автомобил, произвеждан някога от Bentley.

Bentley Torcal e първото електрическо Bentley.

Британската коммпания твърди, че в момента не се нуждае от вариант с повече от хиляда конски сили, въпреки че това несъмнено запазва място за по-късна поява на версия Speed. Във всеки случай, няма да ви липсва скорост. Torcal S ускорява от място до 100 км/ч само за 2,9 секунди.

Точно както Cayenne, Bentley Torcal разполага с батерия с капацитет 113 kWh. В най-добрия случай Torcal изстисква от нея 600 километра. Бързото зареждане е възможно при 400 kW и точно както при Cayenne, този капацитет на зареждане би трябвало да е постижим в голяма част от кривата на зареждане благодарение на усъвършенстваното охлаждане на батерията.

Torcal може да тегли до 2700 килограма. Според Bentley, Torcal е също толкова комфортен, колкото и най-високият седан Flying Spur, но в същото време е също толкова динамичен, колкото Continental GT Speed.

Един след друг производител на автомобили избира да върне физическите бутони, които преди това бяха премаххнати прибързано. При Bentley обаче те никога не са били ммахани. В долната част на екрана на инфотейнмънта ще намерите остров с бутони със стоманени копчета, които ви позволяват да контролирате неща като сила на звука, температура и отопление на предните и задните стъкла. Тук ще намерите и донякъде разкошен въртящ се бутон, който Bentley нарича Curation Engine.

Bentley Torcal разполага с безрамкови врати както отпред, така и отзад, които се отварят и затварят напълно електрически - макар и опционално. Двукамерното въздушно окачване също го има, както и панорамен стъклен покрив, който може да се затъмнява електрохроматично на части. Той може и да се отваря. Задните седалки се сгъват електронно, облегалките са електрически регулируеми, има 28 високоговорителя, масажни седалки и на практика безброй други глезотии.