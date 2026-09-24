Най-много нови коли в България са регистрирани през август

Регистрациите на нови автомобили в България са скочили с 27 на сто през август спрямо същия месец на миналата година, според най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани на страницата на организацията.

Това е най-значителният темп на растеж на регистрациите на нови коли у нас от началото на годината, като надминава предишният максимум от 18,6 на сто, отбелязан през юни, сочат данните на асоциацията.

България е заела четвъртото място сред страните от Европейския съюз с най-голям ръст на регистрациите на нови коли през август, като увеличението е било по-значително в Естония (50,8 на сто), Литва (28,2 на сто) и Малта (36,4 на сто).

Най-голям годишен спад на регистрациите са отчетени в Гърция (37,1 на сто), Румъния (36,8 на сто) и Словакия (6,2 на сто).

За сравнение, на ниво ЕС регистрациите на нови автомобили са нараснали с 5,3 на сто през август на годишна база, достигайки над 708 000.

В България регистрираните през август нови автомобили са достигнали 4679 единици. От тях най-голям дял са били с бензинови агрегати (69,6 на сто), следвани от моделите, задвижвани изцяло от батерии (9,2 на сто), дизеловите автомобили (8,1 на сто), хибридните автомобили (7,8 на сто), както и plug-in хибридите (5,4 на сто), съобщава БТА.

През август делът на новорегистрираните електромобили у нас за първи път от началото на годината е изпреварил този на колите, задвижвани с дизелово гориво.

За сравнение, през август в ЕС най-голям дял на регистрациите на нови автомобили са се падали на хибридните модели (33,2 на сто), следвани от електромобилите (27,7 на сто), бензиновите модели (18,9 на сто), plug-in хибридите (11,1 на сто), а дизеловите модели са били с най-малък дял (6,4 на сто).

За първите осем месеца на 2026 г. новите регистрации в ЕС се покачват с 5,3 на сто до над 7,5 милиона броя, а в България - с 9,8 на сто до 35 573 броя.