За първи път в България продажбите на нови електрически коли са повече от дизеловите!

За първи през август продажбите на нови електрически автомобили минаха тези на дизеловите коли. Това показва статистиката на АСЕА (Европейската асоциация на производителите на автомобили).

През изминалия месец у нас са пласирани 429 електромобили, докато дизеловите са 379 или с 50 бройки по-малко. През август 2025-а продажбите на електромобили у нас са били едва 188 - сега са със 128,2 процента повече. Продажбите на плъгин хибридите спрямо август миналата година са скочили повече от три пъти (252), а класическите хибриди със 147 процента - 364 бройки.

Най-много са бензиновите коли - 3255 през август тази година срещу 2935 през авгсут 2025-а. Общо за август са пласирани 4679 бройки срещу 3683 или цели 27 процента отгоре. Продажбите през август са и най-много от останалите месеци от началото на годината у нас, което за отпускарски месец е доста изненадващо.

Иначе през първите 8 месеца на годината в България са продадени общо 35 573 нови леки коли срещу 32 396 през същия период на миналата година или увеличението е 9,8 процента. От тях 2939 за колите изцяло на ток или със 102,7 процента отгоре. Дизеловите са 3135 и явно до края на годината ще отстъпят мястото си на електричките.

Регистрациите на нови автомобили в ЕС са се увеличили с 5,3% от началото на годината, въпреки покачващите се цени на енергията и продължаващата геополитическа несигурност.

Хибридните електрически превозни средства са най-популярният избор за задвижване сред купувачите. В същото време, plug-in хибридите завладяват 10% от пазара.

Към август 2026 г. електрическите превозни средства държаха 21,7% от пазара на ЕС, в сравнение с 15,8% година по-рано. Регистрациите на хибридни електрически автомобили представляваха 36,6% от пазара, запазвайки статута си на предпочитан избор сред потребителите в Съюза. В същото време комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спадна до 29% в сравнение с 37,5% година по-рано.