ДБ: Приходните мерки на правителството за бюджета са каша от несвързани предложения

От „Демократична България" определиха първите приходни мерки на правителството за бюджета като „каша от несвързани предложения" без обща идея за овладяване на дефицита и инфлацията.

"Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита. Това е първото нещо, което трябва да има - план за намаляване на дефицита, така че той да бъде 2% през следващата година, за да се спре по този начин вдигането на цените. „Прогресивна България" през високия дефицит продължават да вдигат цените в България", коментира Мартин Димитров пред медиите в парламента.

"За нас е критично важно, че след нашата национална кампания на „Демократична България" за повишаване на прага за регистрация по ДДС, дори управляващи, които трудно чуват, предприемат тази мярка донякъде и предвиждат увеличаване на прага до 75 000 евро. Ние ще искаме пълния капацитет от 85 хил. евро и това да бъде направено още за следващата година, като няма да се откажем, докато не бъде прието. Това е наша национална цел", категоричен бе Димитров.

По думите му другото нещо е, че управляващите нямат за цел висок икономически растеж. "Хората искат по-високи заплати, хората искат по-високи пенсии. Това може да стане, само ако икономиката не расте с 2-3% и не разчита само на потребление, а разчита на висок растеж. Това липсва в концепцията на управляващите. Затова имаме законодателен пакет от десни мерки", добави Димитров, а именно: "Предлагаме поетапно въвеждане на нулева ставка върху реинвестираната печалба, за да се реинвестира печалбата и да идва развитие. Това липсва при управляващите, а без него не може. Без по-бързо развитие доходите не могат да растат по-бързо и адекватно, така че да отговорят на очакванията на хората. Управляващите продължават да вдигат инфлацията и със Закона за потребителския кредит и с това, че разрешиха износа на горива, и с огромния бюджетен дефицит, а това трябва да бъде преустановено с бюджета за догодина", затвърди депутатът.

По отношение на Закона за хазарта, съпредседателят на ДБ Божидар Божанов каза, че техният законопроект за забрана на рекламата на хазарт практически бил припознат от управляващите. "Това, което виждаме обаче, е че има известни пропуски в дефинициите в закона. Нашата работа между първо и второ четене ще бъде да следим дали законът ще бъде приет в правилния вид, който не позволява и не оставя отворени вратички за реклама на хазарт. Не виждаме хазартните оператори да атакуват управляващите, докато когато ние предложихме законопроекта, бяхме много остро атакувани от някои медии. Сега не виждаме такива атаки срещу управляващите", заподозря той.

"В безпрецедентни времена на цените на горивата, такива каквито никога не сме имали, управляващите са решили да повишат акциза за електрически автомобили над 340 конски сили. Ние от „Демократична България" искаме еднозначно това да отпадне. Държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горивата да придобиват електрически автомобили, защото независимо дали електрическият автомобил е 200 конски сили или 1200 конски сили, ти се движиш срещу 1,50 евро на 100 км. Логиката на акциза за двигатели с вътрешно горене е напълно неприложима за електрически автомобили. Намирам това поведение най-малкото за арогантно от страна на управляващите, защото от началото на тази година има 100% ръст на придобиване на електрически автомобили и една от причините за това са именно цените на горивата", коментира пък Йордан Иванов по отношение на идеята на правителството да се въведе акциз върху мощните автомобили. Новият налог ще засегне превозните средства с мощност над 330 конски сили.