Удължава се гаранцията на стоките с една година при ремонт

Удължава се гаранцията на стоките с една година при избор те да бъдат ремонтирани, а не заменени при повреда. Това прие Народното събрание на първо четене с промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител е Министерският съвет.

Промените целят да насърчат ремонта на стоки както по време на законовата гаранция, така и след нейното изтичане. Предвижда се потребителите да получават информация за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката.

При избор на ремонт срокът на законовата гаранция ще се удължава с една година.

Производителите на определени категории стоки ще трябва да осигуряват услуги за ремонт, резервни части и информация за тях. Задължението ще се отнася за стоки, за които в правото на Европейския съюз вече са установени изисквания за ремонтопригодност.

Със законопроекта се транспонира в българското законодателство Директива (ЕС) 2024/1799 от 13 юни 2024 г. Тя въвежда общи правила за насърчаване на ремонта на стоки. Директивата е част от политиката на Европейския съюз за развитие на кръгова и устойчива икономика.

Целта е да се удължи жизненият цикъл на стоките и да се намалят отпадъците. Ремонтът се насърчава като алтернатива на закупуването на нови стоки. Срокът за транспониране на европейските правила е 31 юли 2026 г.