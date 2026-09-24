Завърши изграждането на първия български професионален радиотелескоп

Успешно приключи изграждането на двете антенни полета и прилежащата инфраструктура на LOFAR-BG – първият професионален радиотелескоп в България и част от паневропейската мрежа LOFAR. Станцията е разположена в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория „Рожен" и е първата в Югоизточна Европа.

През следващите месеци предстоят финалната сертификация и въвеждането на станцията в научна експлоатация, което се очаква в началото на 2027 г.

LOFAR-BG е реализиран чрез международно сътрудничество между Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН, ASTRON – Нидерландския институт по радиоастрономия, и AstroTec Holding B.V. В изграждането активно участваха и над 25 студенти, докторанти и млади изследователи, включени в специализиран стаж по радиоастрономия.

Радиотелескопът ще позволи регистриране на нискочестотни радиосигнали от Вселената и ще даде нови възможности за изследване на процеси, свързани с ранното развитие на космоса, активни галактични ядра и мощни звездни експлозии. Освен че помага за разгадаването на произхода на първите галактики, LOFAR има ключова роля и в изучаването на космическото време – слънчеви изригвания и магнитни бури, които могат да окажат влияние върху GPS системите, комуникациите и електроразпределителните мрежи на Земята.

Благодарение на географското си положение LOFAR-BG ще бъде най-южната и най-източната станция в мрежата и ще разшири най-дългата базова линия на LOFAR до около 2500 км. Това ще подобри ъгловата разделителна способност и качеството на радиоастрономическите наблюдения.

„Завършването на станцията е знаков момент за нашата общност. Като най-отдалечена станция в мрежата, тя открива нови възможности за радиоастрономия с висока разделителна способност", заяви Михил ван Харлем, изпълнителен директор на LOFAR ERIC.

„След като влезе в пълна експлоатация, станцията ще предостави на българските учени нови възможности за изследвания в астрономията, космическата физика и геофизиката", посочи проф. Камен Козарев, директор на ИА с НАО и координатор на националния консорциум LOFAR-BG.

Проектът включва и развитие на капацитет за обработка на големи обеми научни данни с помощта на методи на изкуствения интелект, обучение на млади учени и разширяване на международното научно сътрудничество, съобщават от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория.