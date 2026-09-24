До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в иновативни български компании

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До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в български иновативни компании и малки и средни предприятия чрез европейската инициатива JEREMIE. Това става възможно след ратификация от Народното събрание на изменените споразумения между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на финансовия инструмент.

Ресурсът ще осигури допълнителна подкрепа за развитие на българската иновационна екосистема и за растеж на предприятия с висок потенциал. Средствата ще бъдат насочени към фондове за растеж, технологичен трансфер и дълбоки технологии (Deep Tech), инфраструктурния фонд на инициативата „Три морета", както и към фондове за отбрана и технологии с двойна употреба.

Това обясни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в Народното събрание.

В ресурса са включени и възстановени средства от ОП „Инициатива за малки и средни предприятия" в размер на 48,4 млн. евро. Добавянето им към рециклирания ресурс от JEREMIE е предмет на днешното пето изменение на споразуменията. Финансирането по JEREMIE ще бъде управлявано от ЕИФ.

„С ратифицирането на споразуменията се гарантира използването на средствата, възстановени по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия", за прилагане на нови финансови инструменти в съответствие с националните и европейските политики за подкрепа на иновациите, конкурентоспособността, развитието на стартиращи и разрастващи се предприятия и насърчаването на инвестициите в стратегически сектори", заяви Василев.

Ратифицирането на споразуменията не изисква предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет.

JEREMIE е един от най-успешните финансови инструменти за подкрепа на бизнеса в България.