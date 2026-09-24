Учени създадоха сини рози чрез генетична модификация

Учени създадоха истински сини рози чрез генетична модификация.

Истински сините рози дълго време се смятаха за невъзможни. Розите произвеждат червени и жълти пигменти, но не разполагат с ензима, необходим за създаването на сини пигменти.

Още през 2004 г. изследователи от Suntory Global Innovation Center в Киото, Япония, генетично модифицираха роза, така че тя да произвежда синия пигмент делфинидин. Резултатът обаче беше по-скоро лилав, което показа, че за получаването на син цвят е необходимо нещо повече от син пигмент.

При естествено сините цветя, като ирисите, синият цвят се дължи не само на пигментите, но и на почти безцветни молекули, наречени флавонови C-гликозиди. Те стабилизират пигментите и им помагат да придобият наситения син оттенък. Розите обаче не притежават гените, необходими за производството на тези молекули, съобщи Science News, цитиран от БГНЕС.

Сега изследователи от Suntory са въвели четири гена от други видове сини цветя в светлорозова роза. Ген от кампанула (Campanula medium) позволява на генетично модифицираните рози да произвеждат няколко сини пигмента.

Сега изследователи от Suntory са въвели в светлорозова роза четири гена от други видове сини цветя. Един от тях, получен от кентърберийски камбани (Campanula medium), позволява на генетично модифицираните рози да произвеждат няколко сини пигмента.

Други три гена – два от хибридна торения (Torenia x hybrida) и един от тинтява (Gentiana triflora) – кодират ензими, които участват в производството на необходимите безцветни помощни молекули.

Комбинацията от синия пигмент малвидин и помощната молекула изоориентин е придала на розите по-син оттенък в сравнение с тези, които произвеждат единствено делфинидин. Компанията представи резултатите на 25 август на 32-рия Международен конгрес по градинарство в Киото.

Изследователите установили, че колкото по-висока е концентрацията на тези помощни молекули във венчелистчетата, толкова по-наситен син става цветът на розите.

Според цветова скала за цветя розите, които произвеждат тези молекули, са определени като „виолетово-сини". Те са запазили цвета си в продължение на седем години при отглеждане в оранжерии в Япония и три години на открито в Колумбия. |